Si torna a parlare di uno spin-off di Ozark, nonostante la serie tv appare conclusa con la quarta stagione. L’ultima scena è piuttosto ambigua, motivo per cui i fan continuano a speculare su un possibile seguito. Che sia un’altra stagione, uno show completamente diverso, o addirittura un film.

Nel corso di un panel a Los Angeles, moderato da Jimmy Kimmel, il creatore di Ozark Chris Mundy ha smentito qualsiasi teoria, dichiarando che per lui il finale fosse “piuttosto inequivocabile”.

Mentre alcuni fan credono che il giovane Jonah (Skylar Gaertner), figlio minore di Marty e Wendy Byrde ( Jason Bateman e Laura Linney), abbia ucciso il barattolo di biscotti contenenti le prove che li incriminano, Mundy ha chiarito: “Penso che abbia sparato a Mel [il poliziotto], uccidendolo. E penso che siano andati al loro crematorio, off-screen”. In ogni caso, lo showrunner si è tenuto molto sul vago: “Beh, spetta a te, spettatore, decidere.”

Per quanto riguarda i potenziali spin-off di Ozark, Mundy ha dichiarato di non avere nessun piano per il futuro, ma non si è tirato indietro proponendo alcune sue idee. Lo showrunner ha raccontato che vede la famiglia Byrdes diretta verso il Midwest, dove avranno ottenuto un certo potere per dettare la politica nazionale.

Mundy ha inoltre spiegato: “Presto affonderà davvero il fatto che non lavoreremo più insieme. E c’è una tristezza in questo. Quindi, penso che nessuno di noi direbbe mai di no a qualcosa, ma non c’è nessun seguito da scrivere.” Bateman ha poi notato che se dovessero riportare sullo schermo Ozark, dovrebbero esserci molti “fantasmi” coinvolti, riferendosi al fatto che diverse personaggi principali sono ormai morti.

In questa lista c’è ovviamente l’irascibile Ruth Langmore, interpretata da Julia Garner, che ha vinto due Emmy di fila come miglior attrice non protagonista in una serie drammatica. “Sarà come in quella scena finale di Carrie. Forse apparirà la mano di qualcuno”, ha detto l’attrice, condividendo la sua spassosa idea sul ritorno del suo personaggio.

