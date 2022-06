Tra non molto Samsung Pass si unirà a Samsung Pay e sarà completo di chiavi digitali, biglietti e tanto altro ancora. Si è trattato di un annuncio piuttosto sorprendente da parte del colosso sudcoreano che, nella giornata di oggi 9 giugno, ha reso noto che andrà ad unire Samsung Pass, l’applicazione di gestione delle identità come servizio che permette di accedere in modo sicuro tramite l’autenticazione biometrica, nell’app Samsung Pay, ossia il servizio a pagamento tramite smartphone e smartwatch semplice e sicuro, che si può utilizzare facendo i propri acquisti ovunque. Tale unione prenderà il via oggi stesso in Corea del Sud per poi allargarsi anche in altri mercati nei prossimi mesi. La fusione in un’unica app consentirà di accogliere carte di credito, carte di debito, password, chiavi digitali, coupon, biglietti, tessere associative e anche risorse digitali.

Per quanto riguarda il nuovo update Samsung Pay, esso sarà a disposizione su tutti gli smartphone che risultano compatibili con Samsung Pay e che sfruttano almeno il sistema operativo Android 9 o versioni successive. Malgrado questo servizio a pagamento sia già riuscito ad immagazzinare le carte di credito, di debito e le tessere associative degli utenti, l’ultimo aggiornamento permetterà agli utenti di aggiungere anche chiavi digitali per mettere in moto le proprie automobili, aprire e chiudere in modo intelligente le portiere compatibili con SmartThings, che possono essere condivise con amici, familiari o qualsiasi altra persona si vorrà. La nuova app consentirà, inoltre, di visualizzare le proprie risorse digitali, come i bitcoin. Samsung all’inizio supporterà scambi di bitcoin come Bithumb, Coinone e Korbit.

Infine, gli utenti possono archiviare i propri biglietti di viaggio stesso in Samsung Pay. Ad esempio, i tagliandi di Jeju Air, Jin Air e Korean Air saranno compatibili con Samsung Pay ed in futuro verrà aggiunto il supporto anche per altre compagnie aeree. Sarà anche consentito aggiungere all’app biglietti per il cinema di Megabox, Lotte Cinema e Ticket Link. Gli utenti avranno la possibilità di monitorare la sicurezza di tutte le proprie risorse digitali tramite Samsung Knox.

