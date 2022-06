Bisogna fare i conti coi problemi Inbiz, registrati oggi 9 giugno da diversi utenti Intesa Sanpaolo stando alle segnalazioni che ho avuto modo di raccogliere questa mattina. Una situazione delicata, che tuttavia dovrebbe presentare delle differenze rispetto a quanto vi abbiamo raccontato alcune settimane fa sul nostro sito con un altro articolo a tema. Vediamo come stanno le cose, provando a fare chiarezza con le prime informazioni che sono venute a galla in questi minuti per chi sta riscontrando disservizi con il servizio tanto discusso della banca.

Le prime indicazioni a proposito dei problemi Inbiz con Intesa Sanpaolo oggi 9 giugno qui in Italia

Quali sono le certezze trapelate finora, in merito ai problemi Inbiz con Intesa Sanpaolo di oggi 9 giugno? A quanto pare, la questione rispetto al nostro ultimo articolo su disservizi relativi a queste realtà non coinvolge il bancomat. Dunque, dovreste essere abilitati a prelevare denaro contante presso gli sportelli abilitati. Un piccolo sospiro di sollievo per chi necessita di questo servizio stamane, fermo restando che sarà molto importante monitorare la questione nelle prossime ore, per comprendere come possa evolvere il disservizio portato alla vostra attenzione.

A tal proposito, vi rimando alla pagina di Down Detector, dove possiamo trovare aggiornamenti in tempo reale sui problemi Inbiz riscontrati stamane tramite Intesa Sanpaolo. A voi come vanno le cose? Riscontrate anomalie specifiche con la banca online? Fateci sapere con un commento a fine articolo, in attesa di ulteriori riscontri che consentano di fare la differenza per gli utenti che hanno necessità di inviare documenti a seguito di un bonifico. Senza dimenticare le altre funzioni concepite dal servizio in questione.

In ogni caso, prevedo che nel giro di poche ore possano essere risolti i problemi Inbiz segnalati da diversi clienti di Intesa Sanpaolo nel corso delle ultime ore.