In tanti si chiedono quando esce Peaky Blinders 6 su Netflix. In realtà, la data è nota da tempo, visto che la scorsa settimana con un altro articolo avevamo anticipato che l’appuntamento fosse fissato il 10 giugno, mentre vanno chiarite cose sull’orario di uscita. Tanti i nodi da sciogliere sulla sceneggiatura e sul cast, visto il triste addio a Zia Polly, che poco più di un anno fa si è piegata al cancro nella vita reale. Un vuoto incolmabile per i suoi cari, ma anche per milioni di fan che si sono appassionati alla serie. Vediamo dunque cosa sia lecito aspettarsi in vista di un appuntamento molto atteso, con aspettative che sono cresciute durante i mesi ed il biennio caratterizzato dal Covid.

Anticipazioni su quando esce Peaky Blinders 6 su Netflix: le ultime sull’orario di uscita

Allo stato attuale, cosa sappiamo su quando esce Peaky Blinders 6 su Netflix? Come accennato in precedenza, la data del 10 giugno è ufficiale da tempo. Del resto, basta accedere nell’apposita sezione della piattaforma dedicata alla piattaforma per rendersi conto che domani sia fissato il termine per il caricamento dei nuovi episodi. Per quanto riguarda l’orario di uscita, come al solito non abbiamo riscontri definitivi ed ufficiali da Netflix. Tuttavia, lo storico recente del servizio ci dice che domani mattina, attorno alle 9, potrebbe essere possibile godersi i primi episodi della sesta stagione.

Solo supposizioni, almeno per ora, ma ci sono ottime probabilità che in mattinata ci sia del materiale da vedere, al netto del fatto che non ci sia un orario preciso al quale il noto brand ha deciso di sottostare in questi casi. Non escludo del tutto che l’orario di uscita possa essere fissato addirittura a mezzanotte, tra giovedì e venerdì, ma in questo caso i dubbi aumentano. Le due strade più probabili restano quelle descritte nel nostro articolo di oggi, in attesa di scoprire quali scelte verranno ufficializzate a strettissimo giro.

Dunque, ora sapete quando esce Peaky Blinders 6 su Netflix, con tutte le ipotesi del caso anche sull’orario di uscita secondo quanto ho avuto modo di raccogliere in queste settimane.

Continua a leggere su optimagazine.com