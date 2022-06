Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere presenterà una versione molto diversa della Galadriel che conosciamo già grazie alla trilogia cinematografica di Peter Jackson.

Il cambiamento è del tutto normale, dato che l’ambiziosa serie Prime Video è un prequel ambientato migliaia di anni prima degli eventi narrati in Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien, e porterà gli spettatori in un’era lontana in cui grandi poteri furono forgiati, regni ascesero alla gloria e caddero in rovina, improbabili eroi furono messi alla prova, la speranza appesa al più esile dei fili, e uno dei più grandi cattivi usciti dalla penna di Tolkien minacciò di sprofondare tutto il mondo nell’oscurità.

In questa parte della linea temporale, Galadriel, interpretata da Morfydd Clark, è il Comandante degli eserciti del Nord. Nella serie tv, il personaggio della futura regina elfica è in contrasto con l’eterea bellezza vista incarnata da Cate Blanchett nei film di Jackson; infatti, questa Galadriel indossa un’armatura, sul suo volto compaiono cicatrici da battaglia e impugna una spada.

Secondo Clark, il ritratto di Galadriel ne Gli anelli del potere sarà molto diverso da Il Signore degli Anelli. Di recente, l’attrice britannica ha parlato con Empire della sua esperienza sul set, definendola una sorta di “gita scolastica“. Durante le riprese, Morfydd Clark ha dovuto “nuotare, cavalcare [e] arrampicarsi”, suggerendo che Galadriel avrà molte sequenze d’azione:

Ho dovuto trovare quell’equilibrio tra qualcuno che ha un elemento dell’eterno ma non l’ha ancora visto tutto. Non aspettarti lo stesso personaggio che incontrerai più avanti nei film.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è un prequel, e come tale avrebbe senso presentare una giovane Galadriel esente dallo stesso livello di maturità che ha mostrato nella trilogia di Peter Jackson. La serie tv ha già accennato al fatto che il personaggio della Clark è ancora nella sua versione “rozza”, ben lontana dalla regina elfica e aggraziata dei film. E, a differenza del personaggio di Cate Blanchett, noto per la sua saggezza e la sua retta bussola morale, la giovane Galadriel sarà più incline a commettere degli errori che probabilmente influenzeranno il corso della storia narrata.

