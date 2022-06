Le rimodulazioni dei prezzi DAZN sono ormai dietro la porta: gli aumenti entreranno quasi certamente in vigore dalla stagione calcistica 2022/23, con novità rilevanti anche per quanto riguarda gli account condivisi, di cui vi parleremo nel dettaglio a seguire.

Come riportato ‘ilsole24ore.it‘, il prezzo per l’abbonamento singolo resterà di 29,99 euro al mese (senza l’ormai nota e tramontata promozione di lancio), anche se non sarà possibile condividere l’account con un’altra persona, cosa per cui servirà un secondo genere di abbonamento, che costerà 39,99 euro al mese (che consentirà l’abilitazione della visualizzazione contemporanea di un evento sportivo su due device diversi, anche se non collegati alla stessa reta domestica). La condivisione dell’account continuerà ad essere valida per l’abbonamento standard solo per gli utenti che appartengono alla stessa famiglia (una soluzione che ha già utilizzato Spotify). Probabilmente DAZN comunicherà il repricing ai suoi clienti già in giornata tramite un’apposita comunicazione che immaginiamo perverrà via email agli interessati. In fondo, la questione dell’account sharing era già stata dibattuta da DAZN lo scorso novembre, quando poi la piattaforma dello sport in streaming fu costretta a rimandare il discorso alla fine della stagione calcistica.

All’inizio del prossimo campionato 2022/23 (la Serie A partirà il 13 agosto, lo ricordiamo), occorrerà dimostrare di rientrare nello stesso nucleo familiare se si intende ancora condividere l’account standard (altrimenti bisognerà per forza optare per l’abbonamento premium, dal costo di 39,99 euro al mese). Una novità che sapevamo sarebbe arrivata e che non ci meraviglia per niente, anche se immaginiamo gli utenti non potranno fare a meno di provare un certo dispiacere nell’apprendere dei cambiamenti che da qui a poco si imbatteranno sulla piattaforma dello sport in streaming detentrice dei diritti del campionato italiano (almeno per i prossimi due anni).

