Arrivano alcuni segnali particolarmente incoraggianti non solo per AirPods Pro, ma anche per i suoi predecessori. Dopo aver analizzato alcune proposte commerciali molto interessanti di Amazon, come abbiamo avuto modo di osservare ieri con un altro articolo sul nostro magazine, tocca quindi concentrarsi sul tema dello sviluppo software. Proviamo a scendere maggiormente in dettagli, partendo dal presupposto che la svolta odierna coinvolga diversi modelli di AirPods. Mi riferisco ai vari AirPods di seconda generazione, AirPods di terza generazione, AirPods Pro e AirPods Max.

In cosa consiste il sostanzioso aggiornamento per AirPods Pro dopo l’evento iOS 16 tenutosi in settimana

Quali sono le indicazioni trapelate fino a questo momento a proposito dell’aggiornamento per AirPods Pro, messo a disposizione del pubblico dopo l’evento iOS 16? Stando alle informazioni rese pubbliche da MacRumors, a detta di Apple il nuovo firmware attualmente disponibile in versione beta avrebbe il merito di includere miglioramenti alla funzione Automatic Switching, senza dimentivare varie correzioni di bug e stabilità. Per intenderci, il nuovo firmware beta si riferisce alla versione numero 5.0 e build numero 5A5282d, da 4.4 e 4E71.

Al momento, Apple non ha fornito ulteriori dettagli sui miglioramenti specifici apportati. Tuttavia, occorre ricordare che per installare il firmware beta, sia necessario che gli sviluppatori dispongano di un iPhone con iOS 16 beta, un Mac con macOS Ventura beta, Xcode 14 beta e AirPod supportati. Da qui, la connessione tra il rilascio odierno e l’evento incentrato su iOS 16. Gli sviluppatori devono collegare gli AirPods con un iPhone, collegare l’iPhone a un Mac con un cavo Lightning, avviare Xcode 14 beta sul Mac, accedere a Impostazioni, per poi selezionare la voce “Sviluppatore” e scegliere Firmware beta pre-rilascio nella sezione Test AirPods.

Non resta che iniziare a testare questo nuovo aggiornamento per iOS 16 a stretto giro.