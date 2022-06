Black Bird è la serie postuma con Ray Liotta, scomparso lo scorso maggio, in arrivo su Apple tv+: l’attore di Quei Bravi Ragazzi, morto a soli 67 anni, è uno dei protagonisti di questo prison drama che raggiungerà la piattaforma l’8 luglio.

Ispirata a fatti realmente accaduti, Black Bird racconta la storia dell’ex eroe del football del liceo e figlio di un poliziotto decorato, Jimmy Keene (Taron Egerton), che viene condannato a 10 anni di carcere per una vicenda di droga. Il pubblico ministero gli proporrà un’opzione per ottenere i benefici della libertà condizionata: per uscire di prigione, Keene deve entrare in un carcere di massima sicurezza per criminali pericolosi e disturbati, fare amicizia con il presunto serial killer Larry Hall (Paul Walter Hauser) e raccogliere la sua confessione su una serie di femminicidi. Keene, inizialmente restìo a lasciare il carcere in cui si trova, si rende presto conto che la sua unica via d’uscita è scoprire dove siano sepolti i corpi di diverse ragazze uccise da Hall prima che il suo processo d’appello arrivi a conclusione. Ma questo sospetto assassino sta dicendo la verità? O è solo un’altra storia di un bugiardo seriale?

Black Bird è una serie originale Apple, prodotta da da Apple Studios e creata da Dennis Lehane: accanto al protagonista Taron Egerton, figurano nel cast Paul Walter Hauser, Sepideh Moafi, Greg Kinnear e Ray Liotta nei panni del padre del protagonista. Black Bird è sviluppata da Lehane, che ne è anche produttore esecutivo insieme al regista dei primi tre episodi, il candidato all’Oscar Michaël R. Roskam (Bullhead, The Drop). Tra gli altri produttori, anche l’autore del libro In with the Devil, James Keene, che col suo libro di memorie e la sua vicenda giudiziaria ha ispirato la trama di questo thriller carcerario. Dirigono gli altri episodi Jim McKay e Joe Chappelle.

Ecco il trailer di Black Bird, appena diffuso da Apple Tv+: tutti i 6 episodi della serie saranno distribuiti dallo streamer l’8 luglio.

