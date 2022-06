Sono stati annunciati gli ospiti di Marco Mengoni a Roma per il concerto allo Stadio Olimpico. L’artista sbarca negli stadi quest’anno per due appuntamenti unici che si terranno il 19 giugno allo Stadio San Siro di Milano e il 22 giugno allo Stadio Olimpico di Roma. Con lui sul palco, a Roma, ci saranno due amici, ospiti d’eccezione dell’evento.

Ad annunciarli è stato lo stesso Marco sui social, dopo una diretta su Tik Tok con i fan nella giornata di ieri. Sul palco dello Stadio Olimpico di Roma ci saranno Gazzelle e Madame, con i quali Marco duetterà. Non si tratta infatti di due nomi estranei al repertorio di Marco Mengoni. Nell’ultimo album, Materia (Terra), Mengoni duetta con Gazzelle nella canzone Il Meno Possibile e con Madame in Mi Fiderò.

Sono solamente due dei brani sicuramente presenti nella scaletta top secret, con canzoni per consentiranno ai fan di ripercorrere l’intero percorso di Marco nel mondo della musica, dai primi successi ad oggi.

Biglietti per il concerto di Marco Mengoni negli stadi

Il 19 giugno a Milano e il 22 giugno a Roma, ma prima ci sarà una tappa a Codroipo, nella cornice di Villa Manin, in programma per il 14 giugno. Per i tre concerti di Marco Mengoni sono ancora disponibili solo pochissimi biglietti, in prevendita su TicketOne e nei punti vendita fisici autorizzati.

Per Codroipo sono in vendita ticket al prezzo di 57,50 euro per posto unico. Per lo Stadio San Siro sono disponibili pochissimi posti nel quarto e nel quinto settore numerato rispettivamente in vendita a 48,30 euro e 37,95 euro.

Per quanto riguarda i biglietti per lo Stadio Olimpico, sono disponibili posti in 4 settori, con prezzi da 37,95 euro (terzo settore numerato) a 74,75 euro (primo settore numerato). Il prato è disponibile a 51,75 euro (esaurito invece il prato gold), il secondo settore numerato è in vendita a 63,25 euro.

