Esce AMA di Eros Ramazzotti, il nuovo singolo che anticipa l’album in programma per il mese di settembre di cui l’artista svela oggi il titolo. Battito Infinito è il titolo del prossimo progetto discografico di Eros Ramazzotti, atteso in tutto il mondo per il 16 settembre. Ad anticiparlo ci sarà il singolo AMA, che da domani sarà disponibile in radio e negli store digitali insieme al pre-order del disco.

Tutto questo si aggiunge alle date del tour mondiale, annunciate nella giornata odierna. Già noti, invece, i concerti in Italia in programma per quest’anno, subito dopo la pubblicazione delle nuove canzoni.

20 – 21 – 23 – 24 settembre Eros Ramazzotti sarà all’Arena di Verona per l’anteprima della sua tournée mondiale.

Il singolo AMA di Eros Ramazzotti

AMA di Eros Ramazzotti sarà asportabile da domani. Si tratta del singolo manifesto della rinnovata identità artistica del cantautore che in oltre 35 anni di carriera conta 70 milioni di dischi venduti e più di 2 miliardi di ascolti in tutto il mondo. AMA anticipa il nuovo progetto discografico di Eros per Capitol Records Italy che da domani sarà in pre-order in tutti gli store.

Battito Infinito di Eros Ramazzotti: il nuovo album

Il nuovo album di Ramazzotti si intitola invece Battito Infinito e sarà disponibile dal prossimo 16 settembre. I fan potranno però effettuare il pre-ordere da domani, data in cui sarà disponibile il primo estratto dal progetto. Il disco verrà presentato dal vivo già quest’anno attraverso un’immensa avventura live che da settembre 2022 a maggio 2023 porterà Eros in alcune delle città più importanti al mondo.

Il tour mondiale di Eros Ramazzotti

15 Settembre 2022 – La Maestranza, SIVIGLIA

17 – 18 Settembre 2022 – Teatro della Valle dei Templi, AGRIGENTO

20 – 21 – 23 – 24 Settembre 2022 – Arena di Verona, VERONA

1 Ottobre 2022 – Venue TBA, ATENE

06 – 08 Ottobre 2022 – Caesarea Amphitheater, CAESAREA

30 Ottobre 2022 – Microsoft Theater, LOS ANGELES (USA)

02 Novembre 2022 – Smart Financial Centre, HOUSTON (USA)

05 Novembre 2022 – FTX Arena, MIAMI (USA)

08 Novembre 2022 – Rosemont Theatre, CHICAGO (USA)

10 Novembre 2022 – Hulu Theater at MSG, NEW YORK (USA)

12 Novembre 2022 – Hard Rock Casino, ATLANTIC CITY (USA)

14 Novembre 2022 – Wang Theater- Boch Center, BOSTON (USA)

16 Novembre 2022 – Bell Centre, MONTREAL (CANADA)

18 Novembre 2022 – Scotiabank Arena, TORONTO (CANADA)

23 Novembre 2022 – Arena Ciudad de Mexico, MEXICO CITY (MESSICO)

25 Novembre 2022 – Estadio Nacional, SAN JOSÈ (COSTA RICA)

27 Novembre 2022 – Teatro Anayansi, PANAMA CITY (PANAMA)

30 Novembre 2022 – Coliseu General Ruminahui, QUITO (ECUADOR)

02 Dicembre 2022 – Movistar Arena, BUENOS AIRES (ARGENTINA)

04 Dicembre 2022 – Movistar Arena, SANTIAGO (CILE)

07 Dicembre 2022 – Arena Eurobike, RIBERAO PRETO (BRASILE)

09 Dicembre 2022 – Vibra Sao Paulo, SAO PAULO (BRASILE)

11 Dicembre 2022 – Poliedro, CARACAS (VENEZUELA)

04 Febbraio 2023 – Altice Arena, LISBONA (PORTOGALLO)

07 Febbraio 2023 – Arkea Arena, BORDEAUX (FRANCIA)

09 Febbraio 2023 – Halle T. Garnier, LIONE (FRANCIA)

11 Febbraio 2023 – Le Dome, MARSIGLIA (FRANCIA)

14 Febbraio 2023 – Accor Arena, PARIGI (FRANCIA)

16 Febbraio 2023 – Ziggo Dome, AMSTERDAM (OLANDA)

18 Febbraio 2023 – Schleyer-Halle, STUTTGART (GERMANIA)

21 – 22 Febbraio 2023 – Forest National, BRUXELLES (BELGIO)

25 Febbraio 2023 – Rudolf Weber Arena, OBERHAUSEN (GERMANIA)

27 Febbraio 2023 – Rock Hal, LUSSEMBURGO (LUSSEMBURGO)

01 Marzo 2023 – Olympiahalle, MONACO (GERMANIA)

04 Marzo 2023 – SAP Arena, MANNHEIM (GERMANIA)

06 Marzo 2023 – 02 Arena, PRAGA (REPUBBLICA CECA)

08 Marzo 2023 – Steel Arena, KOSICE (SLOVACCHIA)

10 Marzo 2023 – Hallenstadion, ZURIGO (SVIZZERA)

14 – 15 – 17 – 18 Marzo 2023 – Mediolanum Forum, MILANO (ITALIA)

20 Marzo 2023 – Arena, GINEVRA (SVIZZERA)

25 Marzo 2023 – PalaAlpitour, TORINO (ITALIA)

28 Marzo 2023 – Nikaia Palais, NIZZA (FRANCIA)

31 Marzo 2023 – Wizink Center, MADRID (SPAGNA)

02 Aprile 2023 – Palau St. Jordi, BARCELLONA (SPAGNA)

04 Aprile 2023 – Mandela Forum, FIRENZE (ITALIA)

06 – 07 Aprile 2023 – Palazzo dello Sport, ROMA (ITALIA)

11 Aprile 2023 – Palasele, EBOLI, SA (ITALIA)

15 Aprile 2023 – Zimný štadión O. Nepelu, BRATISLAVA (SLOVACCHIA)

17 Aprile 2023 – Wiener Stadthalle, VIENNA (AUSTRIA)

19 Aprile 2023 – Budapest Arena, BUDAPEST (UNGHERIA)

21 Aprile 2023 – Stark Arena, BELGRADO (SERBIA)

23 Aprile 2023 – Sala Palatului, BUCAREST (ROMANIA)

25 Aprile 2023 – Arena Armeec, SOFIA (BULGARIA)

28 Aprile 2023 – PalaInvent, JESOLO, VE (ITALIA)

02 Maggio 2023 – Atlas Arena, LODZ (POLONIA)

04 Maggio 2023 – Royal Arena, COPENAGHEN (DANIMARCA)

06 Maggio 2023 – Avicii Arena, STOCCOLMA (SVEZIA)

09 Maggio 2023 – Ice Hall, Helsinki (FINLANDIA)

11 Maggio 2023 – Zalgirio Arena, KAUNAS (LITUANIA)

Continua a leggere su optimagazine.com