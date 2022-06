Il Samsung Galaxy S23 Ultra è ancora molto lontano: mancano diversi mesi, in realtà quasi un anno, alla sua presentazione. Nessuno, però, ci vieta di viaggiare con la fantasia, magari sulle ali dell’entusiasmo (ma non troppo) generato da uno degli ultimi video concept relativi proprio al prossimo top di gamma del colosso di Seul, realizzato per l’occasione dal designer Technizo Concept.

Il modulo fotografico del device illustrato nel filmato si compone di quattro sensori, di cui il principale da 200MP, cosa che potrebbe anche accadere visto l’impegno del produttore asiatico profuso in tecnologie multimediali sempre più avanzate. Il Samsung Galaxy S23 Ultra potrebbe essere spinto dal prossimo processore top di gamma di casa Qualcomm o da un futuro Exynos (anche se, secondo alcune fonti, l’azienda sudcoreano ne avrebbe sospeso la produzione, almeno per il momento).

I modelli standard e Plus potrebbero integrare un sensore principale da 108MP e montare uno schermo AMOLED LTPO di nuova generazione (10-120Hz, mentre quelli attuali scendono fino ad un minimo di 48Hz). I device potrebbero anche includere un modem Qualcomm X70 5G per la connettività 5G e funzionare con Android 13 e One UI 5 (le prossime release rispettivamente dell’OS mobile di Google e dell’interfaccia proprietaria del produttore asiatico). Il Samsung Galaxy S23 Ultra, dal canto suo, potrebbe includere la SPen direttamente nella scocca. Un device che, se confermato come nel video così descritto, farebbe veramente faville, sempre che non presenti un conto salatissimo ai suoi futuri proprietari (questo dipende anche dalla dotazione hardware, che sappiamo sarà all’altezza della reputazione del brand). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da volerci fare il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

