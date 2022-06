Ci siamo: è il giorno del concerto Radio Zeta Future Hits Live 2022, stasera atteso alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. Una grande festa all’insegna della musica del momento è ciò che bisogna aspettarsi dalla serata live organizzata da Radio Zeta, con tanti ospiti sul palco.

Ultimo in ordine di tempo, è stato confermato anche il rapper Fedez, che si esibirà con il nuovo singolo, La Dolce Vita, feat. Tananai e Mara Sattei. Sia Tananai che Mara Sattei erano già compresi tra gli ospiti dell’evento.

Paola Di Benedetto, Jody Cecchetto e Camilla Ghini conducono il concerto che accoglierà sul palco, tra gli altri, nomi come Achille Lauro, Blanco e Mahmood. Ci saranno Coez e Tommaso Paradiso ma anche Elodie, Sangiovanni e Gazzelle (che il 22 giugno sarà ospite del concerto di Marco Mengoni allo Stadio Olimpico).

Nel cast anche Irama e il vincitore in carica di Amici di Maria De Filippi: Luigi Strangis.

Biglietti per il concerto Radio Zeta Future Hits Live 2022

Sono esauriti i biglietti per il concerto Radio Zeta Future Hits Live 2022. Non è più possibile acquistare biglietti per assistere alla serata in scena oggi all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Chi è rimasto senza, dovrà attendere la prossima edizione e intanto seguire questa comodamente da casa. L’evento infatti verrà trasmesso in diretta sia in TV che in streaming e sarà, chiaramente, fruibile anche su Radio Zeta.

Come seguire Future Hits Live 2022 in TV e streaming

La serata sarà trasmessa dalle 21.00 in diretta su TV8 e in radiovisione in contemporanea sia su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), sia su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky) e in streaming su RTL 102.5 Play.

Gli ospiti

Gli artisti presenti in questa scaletta sono in ordine alfabetico

Achille Lauro

Alfa

Ariete

Blanco

Carl Brave

Chiello

Coez

Coma_Cose

Dardust

Ditonellapiaga

Elodie

Ernia

Fedez

Franco126

Fulminacci

Gaia

Gazzelle

Irama

Luigi Strangis

Mahmood

Mara Sattei

Margherita Vicario

Massimo Pericolo

Max Gazzè

Psicologi

Rkomi

Sangiovanni

Sick Luke

Tananai

Tommaso Paradiso