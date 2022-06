Samsung pare essere stata chiamata in giudizio da K. Mirza LLC, la società adibita alla gestione di brevetti e che ha appena fatto sapere di aver intentato una causa contro il colosso di Seul il 20 maggio scorso per quanto riguarda la funzione che stima la durata residua della batteria di un device. Come riportato da ‘androidcentral.com‘, K. Mirza LLC ha fatto sapere che la soluzione proposta da Samsung violerebbe un brevetto registrato dall’istituto di ricerca olandese Nederlandse Organisatie voor Togepast Natuurwetenschappelijk Onderzoe (TNO).

La funzione sembra generare previsioni basate su algoritmi che analizzano le abitudini degli utenti, consentendo così di produrre dati più efficaci rispetto a quelli che si otterrebbero dai test portati avanti dai produttori. Non sappiamo quali device di Samsung facciano parte della contestazione di K. Mirza LLC, che utilizza una dicitura molto vaga per indicarli, precisando solo che la funzione, così com’è stata sviluppata a bordo dei device Samsung in iterazioni precedenti del sistema operativo Android (senza specificare, nemmeno in questo caso, altro) violano un brevetto. Questo significa che i nuovi dispositivi Samsung abbiano incluso soluzioni basate su algoritmi diversi, e che pertanto non risultino citati nella causa di cui sopra.

Bisogna anche precisare che la funzione è stata utilizzata nel tempo anche da altri OEM, ma che K. Mirza LLC abbia riscontrato solo nelle versioni di Samsung delle analogie nel codice e nel funzionamento tali da citare in giudizio il produttore asiatico (è anche possibile che la causa, in futuro, venga estesa ad altri OEM). Dal canto suo, l’azienda sudcoreana non ha ancora proferito parola in merito. La vicenda è solo all’inizio della corsa, vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane e come evolverà tutta la questione. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

