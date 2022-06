Se siete ancora indecisi sull’acquisto dell’iPhone 13, sicuramente l’offerta odierna proposta da Amazon per la variante azzurra da 128GB di memoria interna potrà convincervi definitivamente sull’acquisto. L’ultimo top di gamma di casa Apple infatti può essere acquistato ad un prezzo nettamente più conveniente, grazie al 16% di sconto effettuato sul costo da listino. Inoltrandoci all’interno di tale offerta si può notare come dai 939 euro del suo lancio sul mercato, si sia arrivati ai 789 euro. Un risparmio importante se si considera che parliamo di uno dei top di gamma migliori in circolazione.

Approfondiamo l’abbassamento del prezzo per iPhone 13 su Amazon il 9 giugno: le ultime in Italia

Nuovo aggiornamento, dunque, dopo quello della scorsa settimana. Tra l’altro la valutazione dei prodotti Apple è sempre molto alta, anche con il passar del tempo, bisogna quindi approfittare di questi sconti sporadici per riuscire a risparmiare qualche euro durante il loro acquisto. Amazon propone questo iPhone 13 azzurro da 128GB di memoria interna al prezzo di 789 euro ed è possibile acquistare tale top di gamma anche a rate grazie a Cofidis, il che vi permetterà di dilazionare la spesa e renderla meno pesante.

Offerta Apple iPhone 13 (128GB) - Azzurro Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

Tale device sarà spedito gratuitamente, ma bisognerà attendere qualche giorno in più per riceverlo direttamente a casa propria, si parla anche di settimane. Questo perché evidentemente le scorte a disposizione non sono tantissime, ma tutti saranno accontentati se acquisteranno quest’oggi l’iPhone 13 azzurro da 128GB. Facendo un recap rapido delle sue specifiche tecniche, notiamo un ottimo display Super Retina XDR da 6,1 pollici realizzato con il Ceramic Shield, il vetro più resistente presente in circolazione.

Il punto di forza di questo iPhone 13 è dato dal comparto fotografico, vista la presenza di un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision e ad una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Non manca poi l’ottimo processore A15 Bionic per prestazioni fulminee. Infine questo iPhone 13 è resistente all’acqua ed alla polvere.

