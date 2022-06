“C’è Bono Vox a Bologna”, ed è partito il tam tam. Non capita certamente tutti i giorni di ritrovarsi a fare colazione al Bar Venezia del capoluogo a Milano e trovarsi a pochi tavolini dal frontman degli U2, che di sicuro non è nuovo alle incursioni in Italia. È successo ieri mattina nel prestigioso bar di via Andrea Costa.

Due dolci, un caffè americano e si sparge subito la voce: il cantautore irlandese ha subito attirato l’attenzione di tantissimi fan, lasciando sorpresi gli stessi titolari del Bar Venezia. La titolare Simona spiega a Bologna Today:

“In diversi si sono fatti dei selfie con lui, persino noi che gli U2 li amiamo da sempre non abbiamo avuto dubbi sulla sua identità. È davvero identico!“.

“Identico”? Sembra tutto strano, addirittura il sindaco della città Matteo Lepore su Facebook scrive: “Uno si distrae un attimo e passa Bono degli U2 nel bar sotto casa”. A far notizia, però, non è la presenza dell’artista irlandese in un comunissimo bar di Bologna.

Quell’uomo, infatti, non era Bono Vox ma un suo sosia. Si tratta di Pavel Sfera, un personaggio che proprio alla somiglianza con il frontman degli U2 deve tutto. Pavel, infatti, cura il sito bonodouble.com e canta per una cover band degli eroi di New Year’s Day.

Non solo Lepore, ma anche il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini è cascato nel tranello. In un post pubblicato su Facebook ha scritto: “Benvenuto a Bologna e in Emilia-Romagna a Bono Vox, cantante e leader degli U2. Qui in un bar della città”, e ha pubblicato il selfie di Lepore.

Poco dopo, nei commenti, si è corretto: “Correzione! Era un sosia, ci siamo cascati”. Lo stesso Pavel Sfera ha commentato l’esperienza su Instagram con ironia, mostrando un servizio del telegiornale.

Sulla sua pagina Facebook Pavel ha impostato come foto profilo un selfie che documenta la sua visita alla Basilica di Santa Maria dei Servi:

“Quindi, eccomi qui a Bologna, in Italia. Ha fatto notizia, oggi. Ero in giro per prepararmi a fare un video per il mio cliente che richiedeva un saluto à la ‘Bono’. Mi sono fermato e ho bevuto un paio di tazze di caffè e alcuni dolci qui, in questa incantevole città. Et voilà, dice il telegiornale, ho bevuto una tazza di caffè. Ne ho bevuti 2. Non credete mai alle notizie. LOL”.

Nessuna presenza di Bono Vox a Bologna, dunque: solo la visita del suo sosia che si è divertito a prendere un po’ in giro i presenti.

