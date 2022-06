Arrivano finalmente buone notizie per tutti coloro che sono alla costante ricerca di nuove disponibilità PS5, in riferimento ai potenziali restock previsti nel corso del 2022. Premesso che il prossimo anno l’offerta di Sony arriverà al tanto auspicato pareggio rispetto alla domanda di mercato, bisogna capire come possano evolvere le cose a stretto giro. Del resto, siamo reduci da mesi molto fiacchi, al di là delle previsioni che abbiamo portato alla vostra attenzione nei giorni scorsi con un altro articolo, in vista del secondo semestre che si preannuncia molto interessante.

Prospettive e svolta sulla disponibilità PS5 nel 2022: cosa sappiamo fino a questo momento

Di recente, a proposito di una potenziale svolta sulla disponibilità PS5 nel 2022, mi sono imbattuto in un report molto interessante di Tweak Town, con il quale è possibile fare delle previsioni a medio termine sotto questo punto di vista. Come stanno le cose in questo particolare momento storico? Secondo le informazioni raccolte di recente, sembrerebbe che Sony stiaa attualmente preparando la più grande spedizione di console nella storia di PlayStation, andando oltre i numeri ai quali abbiamo assistito da novembre 2020, dopo il lancio sul mercato della sua nuova console.

Il colosso giapponese, nello specifico, e vuole vendere l’incredibile cifra di 18 milioni di console quest’anno fiscale. Con scadenza ormai nota fissata entro marzo 2023. La mancanza di spedizioni nel primo trimestre indica che la grande spinta per PS5 arriverà probabilmente durante il periodo delle vacanze estivo nel corso del terzo trimestre. La società afferma che buona parte del restock di console arriverà nel 2022, in relazione agli obiettivi che sono stati fissati entro la tempistica indicata in precedenza.

Staremo a vedere se Sony riuscirà a fare questo step sul fronte della disponibilità PS5, dopo le ottime premesse che si sono venute a creare di recente.