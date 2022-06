Un nuovo speciale natalizio di Delitti in Paradiso debutterà su BBC One entro l’anno, per anticipare la stagione 12. I protagonisti Ralf Little, Don Warrington, Élizabeth Bourgine, Tahj Miles, Shantol Jackson e Ginny Holder sono tornati sul set per battere il primo ciak del nuovo lungometraggio, un delitto da risolvere durante le vacanze di Natale. E non mancheranno delle guest star al loro fianco, che saranno presto annunciate.

Si tratta del secondo speciale natalizio di Delitti in Paradiso: il primo ha riscosso un discreto successo nel 2021, quando BBC ha deciso di realizzare un film di Natale per celebrare il decennale della serie. Nel Regno Unito l’episodio speciale ha ottenuto oltre 8,8 milioni, diventando così il terzo spettacolo più visto del periodo festivo. Di qui l’idea di riproporre il format anche per il 2022.

Il nuovo speciale natalizio di Delitti in Paradiso farà quindi da raccordo tra le stagioni 11 e 12. Le riprese del film, realizzate nell’isola caraibica francese di Guadalupa, sono appena partite e saranno seguite da quelle degli episodi della dodicesima stagione. Il produttore esecutivo Tim Key ha annunciato così la nuova produzione: “Volevamo fare uno speciale natalizio di Delitti in Paradiso da anni, quindi iniziare la produzione del nostro secondo speciale quest’anno è fantastico. Abbiamo una storia fantastica che viene arricchita con tutto il mistero, l’intrigo e la sorpresa che i nostri fan amano vedere“.

Il rinnovo della formula dello speciale natalizio di Delitti in Paradiso conferma dunque il successo di questo prodotto, concesso in licenza in oltre 230 territori in tutto il mondo, Italia compresa: nel nostro Paese la programmazione è ferma alla decima stagione, mentre l’undicesima è attesa in prima tv da luglio su Rai2.

