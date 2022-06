Continua a mantenersi piuttosto conveniente il prezzo degli AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021), auricolari di ultima generazione di stampo Apple. Parliamo di un accessorio wireless che si ritrova con un comparto tecnico di grande spessore e questo inevitabilmente comporta già di per sé un prezzo piuttosto elevato. Non è un caso che questi AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021) siano arrivati sul mercato al prezzo di 279 euro, cifra che sicuramente molti non avranno apprezzato, ma che ad oggi si è abbassata notevolmente e può essere l’occasione giusta per averli finalmente tra le mani.

Ancora un calo di prezzo per AirPods Pro l’8 giugno su Amazon: le ultime notizie aggiornate

Ulteriore abbassamento del prezzo, dunque, dopo quello trattato nelle scorse settimane. Il prezzo sopra citato infatti ha subito uno sconto del 33%, ciò significa che quest’oggi è possibile acquistare gli AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021) al costo di 186,99 euro. Il risparmio c’è e si può ben notare e chiunque sia intenzionato ad acquistare tali accessori di stampo Apple, è bene che affretti i tempi, visto che questa cifra possa subire dei cambiamenti da un giorno all’altro.

Sul famoso sito di e-commerce li ritroviamo come Amazon’s choice di giornata, quindi si consiglia vivamente di approfittare di tale sconto. Al momento la disponibilità è immediata, non ci sono costi relativi alla spedizione e nel giro di qualche giorno arriveranno comodamente a casa vostra. Inoltre si può anche puntare sul pagamento a rate grazie a Cofidis e rendere la spesa ancor più leggera. Vediamo a questo punto più nel dettaglio quali sono le caratteristiche di spicco di questi AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021).

In primis spazio alla cancellazione attiva del rumore che blocca i rumori esterni per immergersi totalmente nell’ascolto. C’è però anche la modalità trasparenza che permette invece di mantenere un orecchio vigile su ciò che ci circonda. La vera novità è data dall’audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa, per un suono tridimensionale. Insomma sono solo alcune delle caratteristiche di spicco di questi AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021), ora sta a voi decidere se acquistarli o meno.