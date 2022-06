The Good Doctor 5 non va in onda oggi, 8 giugno, e i fan possono iniziare a disperarsi. Shaun e i suoi questa sera rimarranno in panchina per lasciare spazio ad uno Speciale Referendum di Post condotto da Manuela Moreno. Alla sua corte arriveranno diversi ospiti proprio per spiegare quello che è il dietro le quinte del Referedum del prossimo 12 giugno, in studio ci saranno Jacopo Morrone, Giulia Sarti, i Magistrati Paolo Itri e Marco Patarnello e, infine, Gennaro Sangiuliano direttore del Tg2.

The Good Doctor 5 non va in onda oggi e questo significa che il finale slitterà di qualche giorno ma di quanto? Salvo cambiamenti, The Good Doctor 5 andrà in onda domani sera con un doppio episodio ovvero il numero 15 e il numero 16 di questa stagione dal titolo, rispettivamente, A modo mio e Lo Show di Shaun in cui il protagonista avrà in cura Joan, una paziente che vive in un polmone d’acciaio. Sophie, con l’aiuto di Shaun e Lea, vuole convincerla a sottoporsi ad un intervento chirurgico che le potrebbe salvare la vita, con quale risultato?

Infine, Shaun e Lea decidono di farsi filmare da Sophie. Alla fine delle riprese ci sarà una bella sorpresa per i novelli sposi: la loro vecchia amica e collega Claire si esibirà sul palco per loro cantando una canzone, una bella sorpresa per tutti coloro che non hanno accettato di buon grado l’uscita di scena della dottoressa alla fine della scorsa stagione.

The Good Doctor 5 si concluderà la settimana prossima, il 15 giugno, con gli ultimi due episodi dal titolo Lo show di Lea e Figli in cui le emozioni e i grandi discorsi non mancheranno così come le lacrime dei fan, e non solo.