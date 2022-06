Che succede tra Fedez e Ambra a X Factor? Per il momento sui loro social tutto tace, ma secondo un’indiscrezione uscita nelle ultime ore sul settimanale Chi il problema sarebbe proprio questo.

Come risaputo, quest’anno Fedez e Ambra a X Factor condividono il tavolo dei giudici con Dargen D’Amico e Rkomi. Alla conduzione Francesca Michielin, stella nata proprio dal talent show di Sky che in questa nuova edizione chiude un cerchio.

Chi fa notare che Fedez, alla sua ennesima esperienza come giudice, è solito menzionare la Michielin, Rkomi e l’amico Dargen nelle storie Instagram ma ciò non accade nei confronti di Ambra Angiolini, che sembra tagliata fuori dalle sue attenzioni social.

Ecco l’indiscrezione ripresa da Il Fatto Quotidiano, Il Gazzettino e altre testate:

“Sono iniziate le riprese della nuova edizione di X-Factor. In giuria Fedez, Ambra Angiolini, Rkomi e Dargen D’Amico, che hanno già iniziato a postare i fuorionda delle registrazioni. Ma c’è un particolare: Fedez non tagga mai l’Angiolini, al contrario di Rkomi e D’Amico. Come mai? Tra i due cantanti non è scattato il feeling e ci sono stati già scontri infuocati per la scelta dei cantanti”.

Come già detto, Fedez e Ambra non fanno accenno alla vicenda sui social. La Angiolini, però, nelle storie di Instagram ha pubblicato una foto che mostra proprio Federico Lucia insieme a Vittoria e Leone scattata ieri sera, quando Chiara Ferragni con la prole al seguito è arrivata a sorpresa negli studi di X Factor per incontrare il marito.

Ultimamente, del resto, Fedez è anche impegnato nell’attesa del Love Mi, il concerto evento del 28 giugno a Piazza del Duomo organizzato insieme a J-Ax dopo la pace ritrovata.

Non è detto che i due diretti interessati rilascino dichiarazioni in merito, ma quando si tratta dei grandi eventi televisivi il terreno fertile per i rumor e le indiscrezioni è sempre ampio.