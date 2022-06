Importanti novità verranno introdotte per quanto riguarda cover e duetti a Sanremo 2023. Lo anticipa il direttore artistico, Amadeus, nel corso della conferenza stampa per il suo evento all’Arena di Verona, atteso dopo l’estate. Il 12, il 13 e il 14 settembre si terrà Arena ‘60 ‘70 ’80 e…‘90, lo show di Amadeus che fa rivivere i più grandi successi di questi decenni. E proprio da qui partono le novità per il Festival di Sanremo 2023, del quale è direttore artistico.

Se si aggiunge il decennio degli anni ’90 allo spettacolo musicale in Arena, si aggiunge lo stesso decennio anche al regolamento della serata cover di Sanremo 2023. Ma non solo questo.

Il regolamento ufficiale del Festival 2023, per quel che riguarda le cover e i duetti dei cantanti in gara, uscirà lunedì 13 giugno. Scopriremo in quel momento se gli spoiler di Amadeus verranno confermati. Nell’attesa, però, qualcosa trapela.

Il regolamento per cover e duetti a Sanremo 2023

Importanti novità emergono per quanto riguarda la scelta delle cover. I Campioni in gara al Festival 2023 potranno scegliere anche canzoni pubblicate originariamente nel decennio degli anni ’90. E non solo. Amadeus esprime il desiderio di ascoltare le cover in duetto con l’interprete originale. Gioverebbe allo spettacolo sanremese e apporterebbe valore alla competizione.

Non è escluso, dunque, che proprio questo punto venga inserito nel regolamento per quanto riguarda cover e duetti a Sanremo 2023.

Se così fosse, gli artisti in gara al Festival non potrebbero scegliere, però, canzoni rilasciate da interpreti/autori che non sono più in vita. Ma se da un lato c’è l’inevitabile rinuncia ad alcuni dei pezzi italiani più datati, dall’altro c’è la possibilità di scegliere anche brani rilasciati negli anni ’90 portando sul palco del Teatro Ariston il cantante artefice del brano selezionato.

Non resta che attendere lunedì, per scoprire se le anticipazioni diffuse troveranno posto nel regolamento ufficiale di Sanremo 2023.

