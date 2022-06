Finalmente anche per il Samsung Galaxy S20 è pronto l’aggiornamento di giugno ovvero la patch di sicurezza che include una serie di correzioni di vulnerabilità importanti. A partire da fine maggio era toccato prima al Samsung Galaxy S21 ricevere lo stesso update e solo successivamente ai Galaxy S22. In queste ore, si procede anche con il top di gamma del 2020 appunto, niente affatto abbandonato nel suo supporto.

Per la distribuzione si è partiti dalla Svizzera ma sembra proprio che l’update stia procedendo velocemente anche in altri paesi d’Europa. Per l’Italia dovrebbe trattarsi dunque di qualche ora, al massimo qualche giorno di attesa in pià. Entrambe le varianti LTE e 5G di Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra sono in fase di aggiornamento, senza alcuna distinzione. Il firmware di riferimento è quello siglato come G98xxXXSEFVE6, dal peso ancora indefinito ma che non supererà di certo qualche centinaio di MB. Almeno al momento di questa pubblicazione, solo il Galaxy S20 FE è stato escluso dal nuovo passaggio software, mancando il pacchetto specifico che lo riguarda. Nonostante tutto, anche per la variante specifica, le cose potrebbero cambiare davvero molto presto.

La patch di sicurezza di giugno 2022, pensata per i Samsung Galaxy S20 ma anche per altri dispositivi, risolve alcuni difetti di sicurezza nel sistema operativo Android ma anche nell’interfaccia personalizzata Samsung. Per quanto riguarda le funzionalità interessate dai fix, gli sviluppatori sono intervenuti sulla tecnologia bluetooth, Wi-Fi ma anche sullo scanner QR. Tra le vulnerabilità messe al bando dagli esperti ce ne sono cinque di natura critica, altre 60 sono divise tra quelle di gravità media o grave.

Chiunque riceverà fin dalle prossime ore la notifica di aggiornamento del Samsung Galaxy S20 farà bene a provvedere subito alla sua installazione. Oltre ai fix su menzionati, la patch di sicurezza contribuirà di certo anche alla migliore stabilità dello smartphone non più di prima uscita.

