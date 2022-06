Coloro che stanno attendendo l’esatta occasione e sono intenzionati all’acquisto di uno smartwatch Android top di gamma, allora questa è la giornata giusta per chiudere l’affare. Il colosso dell’elettronica statunitense Amazon ha presentato un’interessante offerta ad un prezzo straordinario ed imperdibile dedicata al Samsung Galaxy Watch4 Classic. Il dispositivo presentato la scorsa estate 2021, prodotto con un’elevata qualità e dotato di un hardware del tutto completo, è proposto dall’e-commerce al minimo storico e nella versione italiana, sia nella variante con cassa da 42 mm (nella versione con connettività LTE e Bluetooth) che con cassa da 46 mm (solo in versione Bluetooth). Oggi ci soffermeremo su quest’ultima variante, venduta al prezzo di 224,50 euro (invece di 399,00 euro di listino) e nel colore Nero.

Il Samsung Galaxy Watch4 Classic è venduto e spedito +da Amazon. Il wearable top class rappresenta il perfetto compagno di viaggio per il vostro benessere. L’orologio sfoggia un design molto raffinato, elegante, mentre i suoi materiali sono in acciaio inossidabile premium che regalano forza e semplicità. Il dispositivo è dotato di due tasti fisici posti lateralmente e di una ghiera rotante. Il display è un Super AMOLED da 1,4 pollici che regala colori brillanti. La capacità della batteria è da 361mAh e la memoria è composta da 1.5GB + 16GB di archiviazione. Grazie a questo fantastico smartwatch memorizzate i progressi fitness, visualizzerete la percentuale di grasso corporeo, i muscoli scheletrici, l’acqua incamerata e tanto altro ancora per raggiungere i vostri obiettivi.

Offerta Samsung Galaxy Watch4 Classic 46mm SmartWatch Acciaio Inox, Ghiera... Design raffinato: aggiungi un tocco di raffinatezza al tuo polso,...

Monitora la tua salute: tieni traccia dei tuoi progressi fitness con...

Il Samsung Galaxy Watch4 Classic è un perfetto contapassi, controlla le calorie e potrete tenere traccia del vostro percorso grazie al GPS. L’orologio smart rileva l’attività fisica, memorizza la vostra routine e supporta più di 90 esercizi. Il sensore Samsung BioActive misura l’ECG (Elettrocardiogramma) e la pressione sanguigna in tempo reale e rapidamente. Tramite l’ECG è possibile anche controllare la frequenza cardiaca ed il ritmo anormale. Il tracker del sonno è in grado di rilevare ed analizzare in maniera olistica le fasi del sonno. Le opzioni di misurazione sono state migliorate e controllano i livelli di ossigenazione nel sangue (SpO2) e il modo in cui russate. Insomma, tutto questo è impossibile farselo scappare, soprattutto all’incredibile prezzo in offerta su Amazon.

Continua a leggere su optimagazine.com