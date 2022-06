Una conseguenza del refarming: ecco perché non si vede Canale Civico Siena (CCS) da più di qualche giorno. I patiti dei contenuti dell’emittente toscana sono purtroppo rimasti a secco dei loro programmi preferiti, in particolare di quelli culturali relativi al Palio di Siena ma non solo. Come è possibile godere di nuovo degli stessi servizi, magari anche su altre frequenze?

Come già detto, se non si vede Canale Civico Siena è come conseguenza del refarming ossia della riorganizzazione delle frequenze della banda 700 a favore delle connessione di rete 5G degli operatori mobili. Proprio per l’importante cambiamento, numerose emittenti sono state costrette a trasferirsi o addirittura a soccombersi. Proprio CCS è in qualche modo “vittima” degli ultimi interventi.

Non c’è dubbio sul fatto che ora non si vede Canale Civico Siena in quanto emittente a se stante da nessuna parte. Per fortuna, almeno i contenuti della rete sono stati trasferiti presso un altro canale locale ossia Canale3 Toscana in C3T, visibile al canale 84. Lo staff della rete ha spiegato, attraverso la sua pagina Facebook, che dalla specifica fusione c’è solo da guadagnare. Ora la copertura delle trasmissioni sarà pari a circa il 94% del territorio regionale e anche la qualità dell’esperienza video sarà quella HD.

Assodato che non si vede Canale Civico Siena, cosa fare se neanche il Canale 3 Toscana si riesce a visualizzare dopo l’operazione di refarming? Dall’emittente hanno fatto sapere che sono ancora in corso dei lavori da parte del provider nazionale che trasporterà i vari segnali TV. per questo motivo potrebbe essere utile ricorrere allo streaming via web dei contenuti, ora potenziato, attraverso il seguente indirizzo. Con il tempo i problemi dovrebbero rientrare e la fruizione via apparecchi televisivi dovrebbe essere possibile.

