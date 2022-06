Sta partendo in questi minuti la vendita libera dei biglietti per Palermo-Padova, visto che alle 13 di oggi finisce ufficialmente la fase dedicata agli abbonati. A tal proposito, occorre concentrarsi su un paio di elementi che, rispetto a quanto riportato nella giornata di ieri, potrebbero determinare il mancato sold out per il Barbera domenica sera. Non si parla tanto dell’orario cambiato, visto che il calcio d’inizio della finale playoff di Lega Pro è stato posticipato di soli 15 minuti e questo non dovrebbe determinare grossi problemi per i potenziali acquirenti di un ticket.

Tutti i dettagli sulla vendita libera dei biglietti per Palermo-Padova verso domenica sera

Quali sono le limitazioni che dobbiamo mettere nel mirino per quanto concerne la vendita libera dei biglietti per Palermo-Padova? In primo luogo, alle 13 potrebbe risultare particolarmente complicato acquistare i ticket online. Oltre alla concorrenza di tanti altri sostenitori della compagine rosanero, propensi a procedere con l’acquisto sul web, infatti, bisogna tener presente che da questa mattina si registrino code significative presso i punti vendita abilitati alla vendita dei suddetti biglietti. Insomma, alle 13 è pronto a scatenarsi il caos sotto questo punto di vista, con la reale prospettiva di registrare il sold out in un arco temporale molto ristretto.

Detto questo, le ultime notizie ci parlano di circa 300 tifosi attesi da Padova. Un dato non altissimo, ma che al contempo richiede l’apertura del settore ospiti ai sostenitori della compagine biancorossa. Settore che, di conseguenza, sarà occupato solo parzialmente. Tradotto, questo vuol dire che non avremo il tutto esaurito rispetto alla capienza del Barbera, nonostante sia preannunciato un colpo d’occhio davvero apprezzabile per gli amanti del calcio. Staremo a vedere quasi saranno i dati nel corso delle prossime ore.

Vedremo quali saranno i dati sulla vendita dei biglietti per Palermo-Padova, in vista della finale di domenica prossima.