Il mercato italiano fa spazio al nuovo Oppo Reno8 Lite 5G, adesso disponibile all’acquisto. Il device ha un prezzo di 399,99 euro, con in bundle le cuffie Oppo Enco Air2, presentate nel mese di maggio. Bello e potente questo device, che include uno schermo AMOLED da 6.43 pollici con risoluzione FHD+ a 409ppi, refresh rate a 60Hz, luminosità di 600 nit e 95% DCI-P3.

Il nuovo Oppo Reno8 Lite 5G è spinto dal processore Snapdragon 695 5G con 8GB di RAM (+5GB virtuali) e 128GB di storage interno (espandibile tramite microSD). Il device supporta le connettività 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, jack per le cuffie da 3.5mm, USB-C, GPS con Glonass e Galileo. Non manca il lettore di impronte digitali laterale. Il nuovo Oppo Reno8 Lite 5G funge con l’interfaccia proprietaria ColorOS 12 basata su Android 12. Il device vanta anche la resistenza all’acqua tramite certificazione IPX4.

La fotocamera posteriore presenta un sensore principale da 64MP (apertura f/1.7), un sensore macro da 2MP (apertura f/2.4, 4cm), uno di profondità da 2MP con videoregistrazione fino a 1080p a 30fps. La fotocamera frontale include un sensore singolo da 16MP (apertura f/2.4). Il telefono ha una batteria da 4500mAh con supporto alla ricarica SuperVOOC a 33W. Le dimensioni generali sono pari a 159,9×73,2×7,49/7,55mm, distribuite in un peso di 173gr. (le colorazioni disponibili sono Cosmic Black e Rainbow Spectrum). Diteci adesso se è un telefono che potrebbe fare al caso vostro, o se, per quel prezzo (non che costi molto, in realtà), preferireste prendere un altro tipo di prodotto, magari di un brand diverso. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

