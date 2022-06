Verrà presentato presto il nuovo Nothing Phone (1), precisamente il 12 luglio alle ore 17 italiane. A Londra si terrà il Nothing (event): Return to Instinct, attraverso cui la società fondata da Carl Pei a gennaio dell’anno scorso offrirà al pubblico il secondo prodotto della linea, dopo la presentazione degli auricolari Nothing Ear (1). Parliamo del prodotto più importante per la società, chiamato a rendere un po’ tutto il segmento più frizzante dopo anni di stasi, dovuta fondamentalmente anche alla pandemia.

Il nuovo Nothing Phone (1) potrebbe avere un prezzo di circa 500 euro (se ci pensate, non una cifra esorbitante per un device del genere), uno schermo OLED da 6.55 pollici con risoluzione FHD+ ed una frequenza di refresh rate a 90Hz (il pannello sarà piatto). La scocca posteriore sarà trasparente, con il processore Snapdragon 778G, 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Presenti la connettività 5G e l’interfaccia personalizzata NothingOS basato su Android 12. Il nuovo Nothing Phone (1) includerà una fotocamera posteriore con sensori da 50 + 8 + 2MP (la fotocamera frontale monterà un sensore singolo da 32MP).

This week. — Nothing (@nothing) June 6, 2022

La batteria avrà una capacità da 4500mAh con supporto alla ricarica wireless. Non sarà facile per il Nothing Phone (1) imporsi in questo scenario, anche se non sarebbe la prima volta che Carl Pei riesce in un’impresa tanto ardua (lo ha già fatto anni fa con OnePlus, società di cui è stato co-fondatore). Quanti di voi sono curiosi di conoscere il Nothing Phone (1) e si dicono anche abbastanza sicuri di volerlo acquistare quando arriverà il momento? Fatecelo sapere, se vi va. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

