Non funziona GMAIL, al punto che i problemi presi in esame questa mattina si trascinano ormai da diverse ore. Una situazione da valutare con grande attenzione, anche perché le anomalie trapelate con il login e la posta ricevuta, a quanto pare, si concretizzano soprattutto per gli utenti che tendono ad utilizzare Outlook per gestire la propria posta elettronica. Questione del tutto slegata a nuovi aggiornamenti della piattaforma, come quello che abbiamo preso in esame durante il mese di febbraio sul nostro magazine, stando al pezzo che abbiamo pubblicato in quel frangente.

Da ore non funziona GMAIL: problemi concentrati soprattutto su Outlook oggi 8 giugno

Dunque, da diverse ore a questa parte non funziona GMAIL. Ho provato ad accedere ad un mio account sia da smartphone Android, sia da PC con la webmail, tramite il sito ufficiale. Nessuna anomalia sotto questo punto di vista, il che spiega anche la ragione per la quale i numeri non sono altissimi secondo le segnalazioni che si possono registrare su Down Detector. Dunque, il test conferma che, a conti fatti, il disservizio sembra essere circoscritto a chi utilizza la propria casella di posta elettronica tramite una piattaforma come Outlook.

La situazione dovrà essere monitorata con grande attenzione nelle prossime ore, sperando che nella giornata di mercoledì i problemi descritti nel nostro articolo possano essere risolti una volta per tutti. A prescindere dal fatto che non funziona GMAIL soprattutto per chi utilizza Outlook, occorre prima possibile un riscontro concreto ed ufficiale da parte dello staff. Solo in questo modo, infatti, capiremo come siano andate le cose negli ultimi giorni per il pubblico interessato alla vicenda.

Vedremo come andranno le cose nelle prossime ore. Anche a voi non funziona GMAIL provando ad accedere alla vostra email con Outlook? Fateci sapere con un commento a fine articolo.