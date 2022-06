Il tempo passa, soprattutto per gli smartphone: lo sapranno anche i possessori del Samsung Galaxy S10 5G, scivolato adesso nella categoria dei dispositivi che riceveranno aggiornamenti di sicurezza trimestrale. Il telefono fu lanciato ad inizio 2019, ed è quindi già tanto che finora abbia ricevuto aggiornamenti mensili. Come riportato da ‘9to5google.com‘, da questo momento in poi anche il Samsung Galaxy S10 5G potrà contare su quattro aggiornamenti l’anno, prima di andare definitivamente in pensione tra qualche tempo. Inutile dirvi che Android 12 sarà l’ultima major-release che il telefono assaggerà (non che ci si possa lamentare considerata l’età che il prodotto ha ormai raggiunto, nonostante funzioni ancora molto bene).

Il device ha ricevuto il suo ultimo aggiornamento lo scorso maggio, con la relativa patch di sicurezza, ragion per cui non dovrebbe accogliere nuovi upgrade da qui all’ultima parte della stagione estiva. Cambiano gli scenari anche per il Samsung Galaxy M13, inserito nel gruppo con cadenza semestrale, i Samsung Galaxy A41, A51 5G e M01 (anch’essi riceveranno aggiornamenti ogni 6 mesi) ed i Samsung Galaxy A6 e J7 Duo (che, invece, non riceveranno più upgrade, a meno che non sia assolutamente indispensabili per conclamati problemi di sicurezza). Il colosso di Seul, a partire dai dispositivi messi in commercio dal 2021, assicura un supporto software fino a 5 anni (4 per quelli lanciati nel 2019).

I proprietari del Samsung Galaxy S10 5G possono comunque dirsi soddisfatti del trattamento che l’azienda sudcoreana ha deciso di riservare al loro dispositivo, che ricordiamo essere piaciuto molto ed aver riscosso un successo importante negli anni. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

