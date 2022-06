Il cocco è tra i frutti esotici più amati e diffusi, sia in campo alimentare che cosmetico, per il suo gusto particolare, il profumo inconfondibile e per le tue proprietà benefiche.



Coltivata prevalentemente nelle arre tropicali, la palma da cocco esiste sul nostro Pianeta da oltre 4.500 anni. Dal suo frutto, il cocco appunto, che si contraddistingue per il suo guscio, particolarmente duro e peloso, e per la sua forma tonda, vengono prodotti acqua, latte, olio e polpa.

L’acqua, presente all’interno della noce, dal sapore dolciastro, è ricca di magnesio, fosforo e potassio. La polpa del cocco è la parte bianca attaccata al guscio. E’ molto grassosa e calorica, ma povera di proteine e carboidrati. Ha un gusto dolciastro unico. Il latte di cocco si ottiene lavorando la polpa, che viene schiacciata e grattugiata L’olio di cocco si estrae dalla polpa essiccata. E’ ricco di antiossidanti naturali. Ha una funzione di contrasto ai radicali liberi. In cosmetica viene utilizzato in prodotti per i capelli, a cui dona lucentezza, idratazione e morbidezza.

Proprietà nutritive della noce di cocco



La noce di cocco, a differenza degli altri frutti con guscio, sono poveri di carboidrati, ma forniscono un grande apporto di grassi, soprattutto trigliceridi a media catena (MCT), che vengono assimilati dall’organismo direttamente dall’intestino tenue e rappresentano una fonte immediata di energia. Gli MCT possono essere consumati al posto dei grassi saturi di origine animale favorendo la perdita di grasso corporeo.

Il cocco è anche ricco di ferro, rame e selenio (antiossidante che protegge dall’invecchiamento cellulare). Il manganese, invece, è utile per la salute delle ossa, per il sistema immunitario e per metabolizzare carboidrati, proteine e colesterolo.

In cosmesi, oltre ad essere utilizzato per i capelli, l’olio di cocco è utilizzato in prodotti per il viso dati i suoi effetti contro disidratazione, rughe e impurità. In particolare le soluzioni struccanti all’olio di cocco sono in grado di rimuovere tutte le impurità e lasciare la pelle morbida e liscia.