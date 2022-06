Justin Bieber rimanda i concerti per motivi di salute. Il cantante torna sui social e attraverso una storia su Instagram si scusa con i fan in possesso dei biglietti per i suoi prossimi spettacoli. Justin Bieber ha bisogno di fermarsi e di interrompere la tournée mondiale. Rimandati, quindi, alcuni dei prossimi appuntamenti.

Justin Bieber non ha fatto riferimento alle specifiche date posticipate ma ha rivelato il motivo: sono stati i medici ad imporgli lo stop agli eventi e a obbligarlo al riposo assoluto per motivi di salute.

“La mia malattia sta peggiorando”, ha spiegato Bieber su Instagram che, con il cuore spezzato, ha comunicato la decisione sofferta di posticipare i prossimi appuntamenti della tournée per ordine dei medici che lo stanno seguendo. Justin Bieber soffre della malattia di Lyme, lo ha scoperto e comunicato apertamente nel 2020 ricevendo grande supporto da tutto il mondo. Non è detto, però, che i problemi delle ultime ore siano legati a questa malattia.

Le date in Italia di Justin Bieber

Che fine fanno i concerti in Italia? Al momento non sono in pericolo i concerti di Justin Bieber in Italia nel 2022 e nel 2023. Restano quindi confermati gli appuntamenti che l’artista ha in programma a Lucca il 31 luglio e a Casalecchio di Reno (Bologna) il 27 e il 28 gennaio 2023.

Justin Bieber rimanda i concerti, per ora quelli in programma in America. Non salirà sul palco nei prossimi giorni e posticipa quindi gli spettacoli del Justice World Tour relativi alle città di Toronto e Washington. Per le date successive, bisognerà attendere nuove – eventuali – comunicazioni. Salvo diverse indicazioni, gli altri spettacoli della stessa tournée sono tutti confermati.

Confermato, quindi, alla data odierna, anche il concerto di Justin Bieber a Lucca a luglio, nella speranza che l’artista si riprenda dopo qualche giorno di pausa per tornare sul palco più carico di prima.

Continua a leggere su optimagazine.com