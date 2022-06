Iman Vellani di Ms Marvel è una giovane esordiente nel mondo dello spettacolo, ed ha accolto il suo primo ruolo con grande entusiasmo. In occasione del lancio della serie tv su Disney+, l’attrice ha raccontato alla stampa i retroscena del suo casting, cosa significa per lei far parte dell’universo Marvel e perché Kamala Khan è una supereroina diversa dagli altri.

Ms Marvel debutta su Disney+ mercoledì 8 giugno, e proseguirà con un episodio a settimana (in totale ne sono sei). La serie segue le vicende di Kamala, adolescente pakistana musulmana, nerd, appassionata di fanfic e di supereroi: la sua preferita è Captain Marvel. Invisibile a scuola e a casa, un giorno Kamala trova un bracciale mistico che le regala quei poteri che ha sempre desiderato.

Era inizio 2020 quando la diciottenne Iman Vellani ha sostenuto il suo primo provino per Ms Marvel. Inizialmente è andata a Los Angeles accompagnata dal padre, poi con la pandemia, si è svolto tutto tramite Zoom. “Loro stavano lavorando ed ero nel pieno dello sviluppo. Io invece pensavo all’università”, ha raccontato all’incontro stampa. Poi nel giugno di quello stesso anno è stata scelta come Kalama Khan. “Era il mio ultimo giorno di scuola”.

Iman sta ancora cercando realizzare cosa vuol dire fa parte dell’universo Marvel: “Tutto questo finora ha rappresentato parte della mia vita”, afferma. “Ora sono solo contenta che anche le persone finalmente lo vedano, che vedano cosa ho provato quando ho visto Kamala per la prima volta ne fumetti. Il suo mondo è così colorato, è una lettera d’amore a tutti i fan Marvel.”

Cosa rende Kamala Khan diversa dagli altri super eroi? L’attrice spiega che sebbene esistano già adolescenti supereroi – cita lo Spider-man di Tom Holland a questo proposito – ma a differenziarla dagli altri è la sua passione per quegli eroi Marvel che esistono nell’universo MCU, e che abbiamo già visto in film e serie tv:

Lei condivide il suo entusiasmo con veri fan Marvel, ed ecco perché noi possiamo identificarci in lei. Reagiremo allo stesso modo se avessimo dei poteri. Adoro questo, ed ecco perché mi sono innamorata di Kamala. La cultura e la religione non erano mai al centro del suo carattere, ma solo una parte della sua vita. La stessa cosa è per me. Le cose che faccio tutti i giorni fanno parte del mio quotidiano, per me è normale. Non volevano creare uno show su una musulmana pakistana. Piuttosto realizzare una storia su questa scrittrice di fanfiction sugli Avengers che è una musulmana pakistana. E penso siamo riusciti a bilanciare le due cose abbastanza bene.