Ho conosciuto FRANCESCO PARISET perché ha disegnato la copertina del mantra capolavoro “Madre terra” di Grazia Di Michele. Lei mi ha detto che lui è anche un musicista e cantante e che vive tra gli indigeni del Putumayo, in Colombia. Mi ha messo in contatto e mi sono collegato con la sua casa amazzonica durante una diretta di WE HAVE A DREAM. Ho scoperto che è amico di Pico, figlio artista unico di Enrico Ruggeri. Fra l’altro, Pariset ha fatto un enorme murales nella casa di Ruggeri e Andrea Mirò. Abbiamo visto video come “Una gota de verdad” e “Blanco de león”, girati in quei luoghi poveri e sperduti dove però si cerca di difendere la nostra Madre Terra. Goditi la versione integrale del collegamento.

Ecco la sua bio:

Francesco Pariset, disegnatore, pittore, grafico, musicista. Partito da un piccolo paese delle Dolomiti, si trasferisce dapprima a Belluno, quindi a Milano dove, dopo il diploma in grafica pubblicitaria, è ammesso all’Accademia di belle arti di Brera. Gli anni milanesi sono caratterizzati da una forte inquietudine personale. Cerca risposte dedicandosi alla sperimentazione e alla ricerca e comincia a frequentare gli ambienti dell’arte contemporanea e della moda.

Dopo frequenti viaggi in cerca di ispirazione, approda nella foresta amazzonica colombiana. Lì comincia la convivenza con le comunità indigene del Putumayo. Si immerge nella conoscenza delle tradizioni ancestrali indigene, approfondendone l’aspetto estetico, ma scoprendone anche l’aspetto spirituale. Sperimenta lui stesso un vero e proprio risveglio spirituale che lo porta a elaborare un nuovo concetto di arte strettamente connesso alle esperienze sciamaniche e di guarigione e in grado di trasformare le ferite emozionali e psicologiche. Vive tuttora nella regione più povera della Colombia, il Putumayo, dedicandosi alla pittura e alla musica, collaborando con artisti locali e supportando le comunità indigene. Con “Madre Terra”, l’immagine che accompagna il lavoro di Grazia Di Michele, Francesco Pariset ha convinto un’anziana indigena del Putumayo a farsi ritrarre come simbolo della madre che genera la vita attraverso un atto di compassione. E la vita nasce dall’acqua e fiorisce negli elementi naturali e astrali, elementi spesso presenti nelle rappresentazioni sciamaniche.

www.redronnie.tv

Continua a leggere su Optimagazine.com