C’è un modo per annullare i 730 già inviato sul sito dell’Agenzia delle Entrate? Magari ci si è accorti di qualche errore nella compilazione o si ha la necessità di integrare il documento con qualche altro dettaglio. In entrambi i casi c’è la possibilità di procedere rendendo vana l’operazione già effettuata e predisponendone una nuova.

Prima di chiarire quali siano le modalità per procedere all’operazione, va detto che nell’annullare il 730 inviato tutti i dati già inseriti daranno annullati e dunque dall’area personale del sito si visualizzerà soltanto la precompilata dell’Agenzia delle Entrate. Dunque bisognerà presentare una nuova domanda che altrimenti risulterà omessa. L’intervento di cancellazione potrà essere eseguito una sola volta entro il limite temporale massimo del 20 giugno.

Come annullare il 730 già inviato

L’accesso all’area personale dell’Agenzia dovrà essere eseguito con le proprie credenziali d’accesso utilizzate al primo invio. L’operazione potrà essere eseguita se lo stato della della ricevuta dell’invio risulterà “Elaborata”. Più nel dettaglio, nel caso in cui si sia compilata la voce Reddito aggiuntivo o correttivo del 730, i relativi dati dovranno essere cancellati con lo specifico comando “Ripristina” nella sezione “Redditi aggiuntivo e correttivo/integrativo”. Per il vero e proprio annullamento andrà selezionata la voce “Richiedi annullamento 730” e il gioco è fatto.

Va chiarito pure che nell’annullare il 730 già inviato, automaticamente, viene rimosso anche l’F24 eventualmente predisposto per il pagamento. L’inoltro di un nuovo 730 genererà un ulteriore documento. Per verificare che l’operazione sia andata a buon fine, nella sezione “Ricevute”, si potrà controllare la presenza e poi stampare le ricevute della revoca del 730 e dell’F24. Quest’ultimo passaggio è utile per essere certi che non ci siano state anomalie e che la procedura sia andata a buon fine. Attenzione sempre alla data limite del 20 giugno entro la quale ogni intervento dovrà essere ultimato, senza alcuna eccezione.

Continua a leggere su optimagazine.com