Dopo l’ottimo debutto di Chicago P.D., arriva la sua sorella maggiore a partire da oggi, 8 giugno, ovvero Chicago Fire 9. La serie che ha dato il via al franchise di Dick Wolf questa sera farà capolino su Italia1 con un doppio episodio e un battesimo di fuoco per un’altra new entry ovvero Gianna Mackey, la cara amica di Cruz che sostituirà Emily Foster sull’ambulanza.

Ad andare in onda saranno i primi due episodi di Chicago Fire 9 dal titolo Battesimo di fuoco e Sotto pressione in cui la Caserma 51 accoglierà un nuovo arrivo, Gianna Mackey, con una prima uscita che sarà un vero e proprio battesimo del fuoco. Nel frattempo, Stella lotta per riattivare il programma “Ragazze contro il Fuoco”, mentre Mouch ed Herrmann sperimentano un particolare tipo di promozione per il loro nuovo locale.

Ecco il promo italiano della nuova stagione della serie:

Subito dopo andrà in onda l’episodio numero 2 di Chicago Fire 9 in cui Brett, alla guida dell’ambulanza, viene mandata fuori strada e precipita. Lei e la sua nuova partner sopravvivono e Brett salva anche la vita al pazzo responsabile di questo gesto folle. Tra lei e Casey c’è sempre più attrazione, ma Brett decide di fare un passo indietro quando capisce che lui è ancora innamorato di Gabby.

Chicago Fire 9 tornerà la prossima settimana, sempre al mercoledì, ma con un piccolo cambio di rotta visto che andrà in scena con ben tre episodi in cui Il ritrovamento di un vecchio poliziotto affetto da demenza in un edificio ormai inagibile, risveglia in Boden i ricordi del padre e così decide di prendersi cura di lui. Non mancheranno nuovi casi da risolvere e intrecci personali di cui venire a capo, pronti per una lunga estate in ‘fiamme’?