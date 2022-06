Chiara Ferragni ad Amici di Maria De Filippi, edizione 2022/2023: proprio l’influencer ed imprenditrice digitale potrebbe essere tra i nuovi ingressi della scuola Mediaset. Per ora è solo un’indiscrezione, ma la fonte dalla quale proviene ha dimostrato più volte di saper essere più che attendibile.

A scriverlo è il settimanale Novella 2000 che prevede la presenza di Chiara Ferragni ad Amici. Stando a quanto risulta alla testata, Maria De Filippi vorrebbe proprio Chiara Ferragni nella prossima edizione del talent show. E con un ruolo particolare.

Chiara Ferragni sarebbe una sorta di tutor/coach per gli allievi di Amici 2022/2023. Sarebbe come un docente in cattedra ma non lavorerebbe con i ragazzi per tutta l’edizione, bensì solo in alcuni momenti specifici. Non sarebbe quindi lei a tenere le lezioni vere e proprie, insieme ai professionisti della scuola. Del resto, Chiara non è una ballerina e non ha esperienza nella musica quindi non sarebbe adatta ad insegnare una delle due discipline del talent show.

Il ruolo di Chiara Ferragni ad Amici sarebbe diverso: spetterebbe a lei raccontare ai concorrenti della nuova classe cosa si nasconde oltre i riflettori. La sua esperienza è infatti sicuramente degna di nota e merita di essere raccontata. Imprenditrice digitale amatissima nel mondo, Chiara Ferragni è riuscita in una missione che non tutti riescono a compiere e ha trasformato la sua passione per la moda in un brand di successo partendo da un semplice blog.

Il suo talento e la sua determinazione avrebbero spinto Maria De Filippi ad interessarsi a lei per offrire ai ragazzi di Amici una testimonianza diretta e concreta. Maria, del resto, è sempre attenta alle nuove tendenze e non stupirebbe quindi il coinvolgimento di uno dei personaggi più seguiti e apprezzati a livello internazionale che ai più giovani ha dato da trasmettere.