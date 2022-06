Che Dio ci Aiuti 7 ultima stagione per Elena Sofia Ricci. Dopo mille dubbi e smentite varie, l’attrice conferma ufficialmente il suo addio, che avverrà alla fine del settimo ciclo di episodi.

La Ricci è la protagonista della fiction Rai dal 2011, anno in cui è andata in onda per la prima volta sulla rete ammiraglia. L’attrice toscana si è sempre detta molto legata al personaggio di Suor Angela, ma nell’intervista rilasciata a La Repubblica, chiarisce che sarà presente all’inizio della stagione, e poi lascerà nel corso degli episodi.

L’addio di Elena Sofia Ricci in Che Dio ci Aiuti 7 era stato più volte anticipato, ma finora non c’era nulla di ufficiale. Lo scorso anno, l’attrice Valeria Fabrizi, che veste i panni di Suor Costanza, aveva dichiarato che l’interprete di Suor Angela avrebbe lasciato molto presto la fiction. Inoltre, a marzo, l’amministratore delegato Lux Vide, Luca Bernabei, affermò: “Elena sarà presente nella settima serie dal primo episodio sino all’ultimo. Avrà una sua linea drammaturgica forte che sarà il cuore della serie, lasciando però più spazio a nuovi personaggi”.

Probabilmente l’uscita della Ricci coinciderà con la presenza fissi di Francesca Chillemi e Pierpaolo Spollon, quest’ultimo di ritorno nella fiction dopo aver debuttato nella sesta stagione. I personaggi di Azzurra ed Emiliano saranno quindi i protagonisti assoluti.

I fan sui social sono rimasti molto tristi alla notizia dell’addio di Suor Angela, ma Elena Sofia Ricci li ha rassicurati: “Mi vogliono bene. Si sono dispiaciuti quando ho lasciato Caro Maestro, Orgoglio, I Cesaroni, quando è finita Vivi e lascia vivere. Grazie allo slalom tra le serie e i generi non mi identificano in un ruolo: sono Elena Sofia”.

Le riprese di Che Dio ci Aiuti 7 devono ancora iniziare e si attende proprio l’arrivo dell’attrice, attualmente impegnata sul set di un altro progetto televisivo, Fiori sopra l’inferno, tratto dall’omonimo best seller di Ilaria Tuti, che vedremo prossimamente su Rai1.

