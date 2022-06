Cast e personaggi de L’Ora Inchiostro contro Piombo sono pronti a tenerci compagnia per ben cinque serate a partire da oggi, 8 giugno, nel prime time di Canale5. Liberamente tratta dal libro “Nostra Signora della Necessità” di Giuseppe Sottile, la serie racconta di quando ‘la mafia non esisteva ma un giornale l’ha sbattuta in prima pagina’.

La co-produzione RTI – Indiana Production, per la regia di Piero Messina, Ciro D’Emilio e Stefano Lorenzi, andrà in onda per 5 prime serate raccontando de L’Ora, il giornale fondato a inizio Novecento dalla famiglia Florio che a Palermo, negli anni a cavallo tra il secondo dopoguerra e il boom economico, è stato il primo quotidiano che ha avuto l’ardire di scrivere la parola Mafia prendendo spunto dagli eventi realmente accaduti tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni Sessanta.

Cast e personaggi de L’Ora Inchiostro contro Piombo sono pronti a raccontare di una palestra di menti vivaci e giornalisti coraggiosi che, capitanati dal loro direttore, scovavano la notizia, la catturavano e la raccontavano ai lettori, esponendosi in prima persona, nonostante le ostilità del potere costituito connivente con la malavita ormai da tempo rappresentando, ancora oggi, un punto fermo nella storia recente di questo Paese.

La storia de L’Ora è quella di un giornalismo di indagine, fatto di donne e uomini che hanno messo a rischio anche la vita pur di portare al pubblico la conoscenza della verità. Nella prima puntata faremo la conoscenza del personaggio interpretato da Claudio Santamaria, Antonio Nicastro, che arriva da Roma insieme alla moglie Anna (Silvia D’Amico) per dirigere L’Ora di Palermo, giornale del Partito Comunista in crisi di vendite, dove i collaboratori affrontano la loro quotidianità con una certa inerzia e con il timore del licenziamento.

Al suo fianco prendere posto il cronista e partigiano Marcello Grisanti (Maurizio Lombardi), e la loro prima occasione si presenta quando da Corleone arriva l’aspirante cronista Domenico Sciamma (interpretato da Giovanni Alfieri). Il ragazzo racconta di un sindacalista scomparso: il quotidiano avrà la volontà di andare a fondo alla notizia?





Il cast de L’Ora Inchiostro contro Piombo si completa con il capo redattore cattolico e poeta Giulio Rampulla (Francesco Colella); il cronista di nera e sciupafemmine Salvo Licata (Bruno Di Chiara); Enza Cusumano (Daniela Marra); il fotografo Nic Ruscica (Giampiero De Concilio).

I giornalisti si lanciano in un’inchiesta che mette insieme fatti e misfatti accaduti tra Palermo e Corleone, i cui responsabili sono legati al dottor Michele Navarra (Fabrizio Ferracane), medico chirurgo e padrino molto influente che dovrà vedersela con una nuova mafia più spietata rappresentata da Luciano Liggio (Lino Musella), suo scagnozzo.