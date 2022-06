Nella giornata di domani 8 giugno è previsto il lancio ufficiale, anche sul mercato italiano, del Realme GT Neo 3T. Lo smartphone di fascia media è già stato presentato in Indonesia e diverse specifiche tecniche sono parse parecchio interessanti. Andiamo a vedere insieme di cosa di tratta. Il device sfoggia un display AMOLED E4 da 6,62 pollici (2400 x 1080 pixel) con risoluzione FullHD+, frequenza di aggiornamento a 120Hz, luminosità fino a 1300 nit, protezione Corning Gorilla Glass 5 e 360 Hz touch sampling-rate. Il dispositivo integra un processore Qualcomm Snapdragon 870 con GPU Adreno 650, supportato da 8GB di memoria RAM LPDDR5 e 128GB o 256GB di storage interno UFS 3.1.

Il nuovo Realme GT Neo 3T presenta un buon comprato fotografico, caratterizzato sul retro da una tripla fotocamera: sensore principale da 64MP con apertura f/1.79, un sensore ultra-grandangolare da 8MP con apertura f/2.2 ed un sensore macro da 2MP con apertura f/2.4. Quanto alla fotocamera frontale è presente un sensore da 16MP. Il dispositivo è dotato anche di un riconoscimento delle impronte digitali inserito nello schermo e un supporto Dual SIM. Quanto alla connettività possiede: GPS+GLONASS, Dual 4G VoLTE, 5G, WiFi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.2, NFC, USB Type-C. Presenti anche altoparlanti stereo, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, sistema operativo Android 12 con realme UI 3.0. Il tutto alimentato da una batteria da 5000mAh dotata di supporto alla ricarica rapida a 80W.

Per quanto concerne i prezzi e la disponibilità all’acquisto, il Realme GT Neo 3T sarà venduto in ben tre colori, Flash Yellow, Shadow Black e White. Per il momento ancora non si conoscono i costi previsti sul mercato italiano, ma a livello globale la versione da 8/128GB è venduta a 469,99 dollari, che al cambio corrisponde a circa 440 euro, mentre quella da 8/256GB è disponibile a 509,99 dollari ossia circa 475 euro.

