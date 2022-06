Ugo Pellegrino è il Boss in Incognito che vedremo questa sera sotto mentite spoglie nella sua azienda alla ricerca di pregi e difetti, come andrà a finire per lui e i suoi collaboratori? La risposta arriverà nel secondo appuntamento con il docu-reality in onda oggi, martedì 7 giugno alle 21.15 su Rai 2, con Boss in incognito, con Max Giusti al timone, ma in molti si chiedono già: chi è Ugo Pellegrino e qual è la sua azienda?

Ugo Pellegrino è l’amministratore unico di Arcadia Yachts, un cantiere navale specializzato nella costruzione di yacht di lusso fatti su misura per clienti italiani e stranieri. La sede dell’azienda si trova a Torre Annunziata e dispone di un sito produttivo di 47.000mq e conta 150 collaboratori tra impiegati e maestranze, le stesse che questa sera saranno alle prese con questo misterioso, nuovo, collaboratore.

Anche lui dovrà affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai suoi dipendenti sotto mentite spoglie, camuffato, con una nuova identità e un aspetto fisico inedito, grazie a trucco e parrucco. Anche in questa edizione i Boss potranno contare sull’aiuto di Max Giusti, che, grazie a un travestimento e a un nome di fantasia, andrà in incognito e lo sostituirà in alcune occasioni.

In particolare, nella puntata di questa sera di Boss in Incognito, Ugo Pellegrino si confronterà con alcuni tra i suoi operai: Claudio, che gli insegnerà i segreti della falegnameria e della carpenteria navale, Dymitro, con il quale imparerà a resinare i gusci delle barche, Benito, che lo guiderà nel collaudo pre-consegna di uno yacht, e, infine, con Enzo, che lo istruirà nel lavoro di stuccatura e riparazione di uno scafo. Dal canto suo, il conduttore incontrerà Salvatore, un maestro verniciatore.

Solo una volta terminata la settimana di riprese nell’azienda, i lavoratori scopriranno che sono stati affiancati nelle loro mansioni dal loro boss Ugo Pellegrino e, in alcuni casi, da Max Giusti, che svelerà la sua vera identità.