Ted Lasso 3 è davvero l’ultima stagione. Almeno stando ai piani originali di Jason Sudeikis e il suo team di sceneggiatori. In una nuova intervista al Sunday Times del Regno Unito, il co-protagonista, nonché scrittore, Brett Goldstein ha dichiarato che la terza stagione, attualmente in produzione, sarà quella conclusiva per la pluripremiata comedy di Apple TV+.

“La stiamo scrivendo come tale”, conferma. “Avevamo previsto tre stagioni. Avviso spoiler: muoiono tutti”, scherza alla fine. I co-creatori della serie Jason Sudeikis, Brendan Hunt e Bill Lawrence avevano sempre immaginato la serie tv come un percorso lungo tre stagioni. Tuttavia, lo scorso anno, Sudeikis aveva lasciato intendere che la comedy potesse proseguire anche oltre.

“La storia che viene raccontata – quell’arco di tre stagioni – è quella che vedo, conosco e capisco”, ha detto in un’intervista concessa al magazine Entertainment Weekly. “Per quanto riguarda cosa succede dopo, chissà. Non lo so.”

Hunt, tuttavia, è stato più ottimista nel lasciare che le persone ne volessero di più, aggiungendo: “Penso che sarebbe abbastanza bello se, rispettassimo i fan e ci attenessimo ai nostri piani originali di fare solo tre stagioni”.

Lawrence ha invece detto che Ted Lasso potrebbe proseguire finché il protagonista Jason Sudeikis vorrà: “Finché sente che la storia è interessante, non solo dal punto di vista creativo e professionale, ma anche personale. La cosa bella di questo è che quando abbiamo iniziato, abbiamo tracciato l’inizio, la metà e la fine di tutti. Direi che questa storia finirà il prossimo anno, a prescindere da tutto. Anche se lo show troverà un’altra storia da raccontare e andrà avanti”.

Le riprese di Ted Lasso 3 sono iniziate molto in ritardo rispetto alla scorsa stagione a causa di alcuni problemi logistici nel pre-produzione. Una data d’uscita è comunque prevista entro il 2022.

