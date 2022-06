Il cast di Fargo 5 inizia a prendere forma, almeno nei suoi volti principali: Juno Temple (già in Ted Lasso), Jon Hamm (Mad Men) e Jennifer Jason Leigh (Atipical) saranno i protagonisti del prossimo capitolo dell’acclamata saga di Noah Hawley, ispirata all’omonimo film dei fratelli Coen.

Sulla trama di Fargo 5 ci sono ancora pochi dettagli. Al netto dell’ambientazione contemporanea, nel 2019, si sa soltanto che la stagione risponderà ad una domanda criptica: quando un rapimento non è un rapimento, e se tua moglie non fosse tua moglie?

In Fargo 5 Temple, Hamm e Leigh interpreteranno rispettivamente i personaggi centrali di Dot, Roy e Lorraine. La loro storia sarà scritta, come per le stagioni precedenti, dal creatore, scrittore, regista e produttore esecutivo della serie Hawley, che con la sua società di produzione 26 Keys guida il team creativo. Anche Warren Littlefield e la sua società di produzione The Littlefield Company sono impegnati nella produzione esecutiva, insieme a Joel & Ethan Coen, Steve Stark della Toluca Pictures, Kim Todd e Vincent Landay.

Fargo 5 sarà l’ultimo capitolo della saga criminale di FX, che nelle passate stagioni ha avuto come protagonisti, tra gli altri, del calibro di Billy Bob Thornton, Kirsten Dunst, Ewan McGregor e Chris Rock. Nella quarta stagione è apparso anche l’italiano Salvatore Esposito, l’ex Genny Savastano di Gomorra.

Fargo 5 sarà prodotta da MGM Television e FX Productions, con MGM Television che distribuisce la serie a livello internazionale.

