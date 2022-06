Siamo finalmente alla svolta decisiva per gli iPhone con porta USB-C? Forse si, vista la decisione UE presa oggi 7 giugno a favore del cosiddetto caricabatteria universale che dovrà essere introdotto in tempi non ancora chiari ma comunque abbastanza rapidi.

In questa giornata di inizio mese, si accoglie con estremo interesse la notizie che è stato raggiunto l’accordo politico per l’introduzione del caricabatterie universale valido per gli smartphone, come per i tablet e le fotocamere digitali. La direttiva condivisa prevede che la porta USB-C debba essere l’unica tecnologia in uso per tutti i produttori di dispositivi tecnologici, compresa Apple naturalmente. Anche i protocolli software di ricarica dovranno essere interoperabili tra brand differenti.

Una volta e per tutte gli iPhone con porta USB-C e non con soluzione Lightning arriveranno già per questo 2022? La nuova direttiva UE lo prevedrebbe senz’altro ma l’analista Kuo ha già fatto notare che il salto in avanti non potrebbe essere compiuto prima del 2023, soprattutto per una questione di approvvigionamento di componenti hardware. Potrebbe darsi, dunque, che per i prossimi iPhone 14 si provveda ad una soluzione ibrida, ossia dotando la confezione di vendita di qualche accessorio che consenta una ricarica universale con la tecnologia condivisa da sempre dagli Android. Dopo l’ultima decisione dell’Unione Europea potrebbe essere svelata proprio la prossima strategia di Apple, almeno nel vecchio continente dove le istituzioni hanno previsto una simile misura. Per il resto del mondo le cose potrebbero anche restare invariate o, alla fine, si potrebbe scegliere di uniformare i piani.

Gli iPhone con porta USB-C al posto di quella lightning contribuiranno ad una maggiore velocità di ricarica e di trasferimento dati. La scelta sarà dunque anche funzionale, oltre che ad essere propedeutica ad un discorso di risparmio di risorse per l’ambiente.

