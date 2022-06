In tanti si chiedono quando arriva il rimborso per il 730, in relazione alla domanda precompilata che è stata opportunamente modificata e caricata sul sito dell’Agenzia delle Entrate negli ultimi giorni. Diversi utenti, infatti, in questi giorni hanno espresso non poche preoccupazioni in merito ai problemi tecnici riscontrati sul sito ufficiale, temendo che i suddetti bug potessero generare ritardi anche sotto quel punto di vista nel corso delle prossime settimane. Ecco perché occorrono dei chiarimenti, rispetto all’aggiornamento che ho portato alla vostra attenzione nei giorni scorsi con un altro articolo.

Chiarimenti su quando arriva il rimborso per il 730: la situazione in Italia verso l’estate

Dunque, quando arriva il rimborso per il 730 in vista dei mesi estivi? I problemi tecnici dei giorni scorsi non influenzeranno minimamente l’erogazione delle quote che spettano ai contribuenti. Il presupposto dal quale partire oggi, comunque, è estremamente importante, considerando il fatto che solo in caso di invio del modello 730/2022 effettuato entro e non oltre il 31 maggio potremo avere determinate garanzie. In quel caso, infatti è assicurata l’erogazione del saldo durante il mese di luglio del rimborso, in base alla propria dichiarazione dei redditi.

Per quanto riguarda i pensionati e coloro che per un motivo o per un altro non sono riusciti a chiudere la pratica a fine maggio, la questione del rimborso per il 730 slitta per forza di cose ad agosto. O al massimo a settembre. Diverso il discorso relativo ai contribuenti che intendono inviare il modello 730/2022 entro la scadenza attualmente prevista dalle normative in vigore, fissata ad oggi entro il 30 settembre. In questo caso, infatti il rimborso IRPEF potrà essere erogato nel mese di ottobre o a novembre.

Vi aggiornerò nel caso in cui dovessero emergere ulteriori novità su quando arriva il rimborso per il 730 qui in Italia.