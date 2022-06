L’aggiornamento di giugno è in distribuzione su diversi Samsung Galaxy dalla fine di maggio. I primi ad essere omaggiati dall’update incrementale sono stati gli ex top di gamma Galaxy S21, a seguire naturalmente i Galaxy S22 e non solo. Giusto è dunque focalizzarsi sui problemi risolti dagli sviluppatori proprio con l’update in questione.

Le vulnerabilità

Un aggiornamento mensile per la sicurezza serve naturalmente a risolvere delle vulnerabilità legate alla privacy e alla protezione di dati. Quelle messe al bando dall’attuale firmware sono ben 65. Di questo numero 5 sono critiche, 14 sono contrassegnate come gravi e altre 14 sono di livello moderato. Di tutte le correzioni fornite nella parch, esattamente 48 sono state fornite dalla stessa Samsung mentre il team software di Samsung ha provveduto alle restanti.

Le soluzione giunte per i Samsung Galaxy supportati dalla patch mensile di giugno riguardano alcuni bug correlati all’accesso ai dati della scheda SIM, all’esecuzione del codice remoto, ai controlli di accesso impropri, alle informazioni sull’indirizzo MAC e pure all’accesso alla fotocamera. Senza le correzioni introdotte da questo pacchetto, in pratica, degli hacker potrebbero arrestare in remoto il software del telefono: per questo l’aggiornamento in se è decisamente consigliato. Sono stati inclusi nel pacchetto anche dei fix relativi alla tecnologia bluetooth, Wi-Fi e ancora agli account Samsung. Insomma, chiunque sia raggiunto proprio dalla notifica di update farebbe bene a procedere al download come all’installazione in pochissimo tempo

Come pure già riferito, i primi dispositivi hanno già ricevuto l’aggiornamento di giugno e presto l’update toccherà a nuovi smartphone della serie S ma anche Note e A, tra quelli che ancora hanno un supporto software mensile e non più dilatato. Il peso complessivo del pacchetto è di pochi mega, l’operazione di download dunque prenderà giusto qualche istante e la stessa installazione sarà repentina.

