Il nuovo singolo di Manuel Agnelli è Proci, e ha una data di uscita. Il frontman degli Afterhours annuncia un nuovo inedito che, come lui stesso rivela, farà parte del suo primo disco da solista.

Il nuovo singolo di Manuel Agnelli

Proci, questo il titolo del brano, sarà fuori il venerdì 10 giugno. Il cantautore lo ha appena annunciato sui social e ha anticipato la novità con queste parole:

“Proci è, dopo La Profondità Degli Abissi, l’avanguardia degli inediti che daranno vita al mio primo disco da solo. Proci è la mia Odissea, un’Odissea nello squallore. Parla di amicizia, di tradimento, di speranze e mediocrità, di ambizioni, di vanità e di delusioni. Soprattutto parla del punto di vista, che è il vero protagonista della canzone e trionfa sempre sulla realtà. Ne parla senza mezze misure. A diga aperta. È la mia Bohemian WRATHsody“.

Sarà una ballata struggente o un disturbante mix di distorsioni e poesia nel tipico stile di Manuel Agnelli? Per il momento non è dato saperlo. Con questa novità la voce di Male Di Miele stacca un altro ticket nella sua carriera solista iniziata con i singoli La Profondità Degli Abissi e Pam Pum Pam inclusi nella colonna sonora del film Diabolik dei Manetti Bros.

La Profondità Degli Abissi, in particolare, ha vinto il David Di Donatello 2022 per la categoria Miglior Canzone Originale. Come riferisce lo stesso Manuel Agnelli, Proci è un ulteriore step verso il primo album di inediti da solista di cui, tuttavia, non conosciamo ancora il nome né la data di uscita.

Il tour di Manuel Agnelli

Dopo aver annunciato le date di Roma e Milano, Manuel Agnelli è pronto a salire sul palco per il tour estivo che partirà da Collegno (TO) il 7 luglio in occasione del Flowers Festival. Ecco il calendario completo:

07.07 Collegno (TO), Flowers Festival

12.07 Pistoia, Pistoia Blues

14.07 Bologna, BOtanique

15.07 Fermo, Villa Vitali

17.07 Gardone Riviera (Bs), Anfiteatro Del Vittoriale

19.07 Roma, Villa Ada

21.07 Genova, Balena Festival

22.07 Padova, Parco Della Musica

23.07 Assisi (Pg), Riverock Festival

25.07 Milano, Carroponte

26.7 Piazza Martiri Della Libertà, Carpi (Mo)

27.07 Gradisca (Go), Castello

29.07 Matera, Sonic Park Matera

04.08 Ypsigrock Festival, Castelbuono (PA)

05.08 Donnafugata (RG), Castello Di Donnafugata

09.08 Castrignano Dei Greci (Le), Kascignana Music Fest

12.08 NXT Station 2022, Bergamo

Durante i concerti di Manuel Agnelli sarà possibile ascoltare gli inediti che anticipano il primo album, ma in scaletta ci saranno sicuramente i classici degli Afterhours oltre ad alcune cover dei suoi artisti preferiti.

Nel frattempo, con l’uscita del nuovo singolo di Manuel Agnelli potrebbero arrivare altre novità che i fan attendono per inaugurare l’estate in bellezza.

