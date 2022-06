Si parla sempre più spesso di Telegram Premium, l’abbonamento che, a fronte del pagamento di un canone mensile, renderà disponibili per gli abbonati una serie di vantaggi non inclusi nella versione base. Telegram beta ha dettagliato tutto quanto circa l’abbonamento premium, compreso il canone mensile, che dovrebbe essere pari a 4,99 dollari. I limiti saranno raddoppiati: fino a 1000 canali, 20 cartelle di chat, 4 account e 10 pin nella stessa applicazione; 200 pin in una stessa cartella, 20 collegamenti pubblici per gruppi e canali, 10 adesivi preferiti e 400 Gig.

Il caricamento di un singolo file salirà a 4GB e saranno previsti altri caratteri nella biografia (fino a 140 caratteri), così come nelle didascalie (possibile l’inserimento di descrizioni più lunghe per foto e video). I download saranno più veloci e verrà inclusa la funzione di trascrizione da voce a testo. Sembrano decadere pubblicità nei canali pubblici, verranno proposte nuove reazioni animate ai messaggi, ci saranno gli adesivi premium e la gestione avanzata delle chat. Telegram Premium includerà anche il segno distintivo nel profilo (un badge di fianco al nome utente segnalerà che ha sostenuto il client di sua spontanea volontà tramite la sottoscrizione dell’abbonamento) e le immagini del profilo animate (avatar animali delle liste delle chat e nelle chat).

ARTICOLI CORRELATI

Sarà possibile scegliere l’icona dell’app premium da un’apposita selezione. Non conosciamo ancora la data di attivazione di Telegram Premium (che non ci stupiremmo arrivasse molto presto per le tante informazioni che ci stanno arrivando a riguardo), ma fateci sapere se sareste disposti a pagare 4,99 euro al mese per ottenere quanto detto sopra o se le pretese della società fondata a Dubai dall’imprenditore russo Pavel Durov vi sembrano un po’ esagerate. Siamo a vostra disposizione nel caso in cui voleste farci qualche domanda attraverso il box dei commenti in basso.

Continua a leggere su optimagazine.com