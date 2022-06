Ancora una volta non funziona Alice Mail oggi 7 giugno. Dopo le prime segnalazioni nelle quali mi sono imbattuto questa mattina, infatti, ho effettuato dei test per capire come stiano effettivamente le cose, scoprendo che siamo al cospetto di una situazione simile rispetto a quella che abbiamo esaminato non molto tempo fa sul nostro magazine. In particolare, a differenza di altri di disservizi, questo martedì sono venuti a galla problemi già in fase di accesso. Difficile dire se la questione sia legata in qualche modo al tipo di connessione alla quale ci appoggiamo. A prescindere da questo, il disservizio per molti è oggettivo.

Dunque, come ho avuto modo di constatare pochi minuti fa, non funziona Alice Mail il 7 giugno. La questione va analizzata con grande attenzione, considerando il fatto che si verificano problemi addirittura in fase di accesso. La schermata che appare dopo aver inserito le proprie credenziali è quella che trovate con la foto ad inizio articolo. Detto questo, è possibile eventualmente monitorare riscontri e segnalazioni attraverso la specifica pagina di Down Detector, come sempre avviene in queste circostanze.

A voi come stanno andando le cose? Fatecelo sapere con un commento a fine articolo. In questo modo capiremo qualcosa di più sui problemi Alice Mail trapelati proprio in queste ore.