Ms Marvel su Disney+ porta nuova aria fresca nella Fase 4 del MCU, e lo fa con un altro prodotto innovativo. Dopo esserci lasciati alle spalle le atmosfere cupe di Moon Knight, la Casa delle Idee racconta sullo schermo la storia di Kamala Khan, un’adolescente americana musulmana che cresce a Jersey City con la passione per i fumetti e i supereroi (gli Avengers, per intenderci).

Come la maggior parte dei suoi coetanei, Kamala sogna a occhi aperti: disegna per fuggire da una realtà che la opprime e dalla famiglia iper religiosa che non capisce il suo desiderio di essere una ragazza “normale”. Appassionata gamer e instancabile scrittrice di fan-fiction, la ragazza ha un’immaginazione smisurata, soprattutto quando si parla di Captain Marvel, supereroina che idolatra. Invisibile a scuola quanto a casa, tutto cambia quando riceve i poteri che finora ha sempre sognato. D’ora in poi la sua vita cambierà radicalmente.

Iman Vellani, debuttante attrice canadese di origini pakistane, abbraccia il ruolo di Kamala Khan con entusiasmo: in lei emerge la vitalità dell’adolescente spensierata e creativa. Il suo personaggio è una bella aggiunta all’MCU, che rompe i tabù presentando la prima supereroina musulmana. Kamala ha 16 anni, ed è divisa tra il seguire i precetti imposti dall’Islam e la voglia di romperli per essere “diversa”.

La rivoluzione di Ms Marvel su Disney+ non sta tanto nel coraggio di raccontare un origin story con una protagonista femminile, nuova al pubblico, piuttosto nell’esplorare il mondo che la circonda. Non a caso, la serie tv è inclusiva, e per portare in scena il realismo della comunità musulmana si è fatto affidamento a un team artistico e creativo composto principalmente da attori e personale indiani e pakistani, con poche eccezioni, quali Matt Lintz che interpreta il migliore amico di Kamala, Bruno.

I lettori di fumetti più accaniti storceranno forse il naso per un piccolo cambiamento su come la giovane protagonista riceve i suoi poteri, ma l’adattamento televisivo è giustificato dal voler dare alla storia un approccio più familiare, senza complicare troppo la narrazione. A mettere in scena la fervida immaginazione di Kamala ci pensa l’animazione che si intreccia con le sequenze visive. La musica rispecchia la tradizione culturale musulmana e aggiunge ritmo alla storia.

Divertente e intelligente nell’affrontare le tematiche sopra elencate, Ms Marvel su Disney+ è un classico racconto di formazione indirizzato a un pubblico giovane, eppure anche gli adulti potranno apprezzarne il tono leggero e spensierato, oltre a conoscere meglio la cultura musulmana.

