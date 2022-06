L‘instore di Albe per il suo album d’esordio partirà il prossimo 17 giugno con un doppio appuntamento a Milano e a Roncadelle (Brescia). Sono stati annunciati oggi gli appuntamenti firmacopie di Albe, cantante finalisti di Amici di Maria De Filippi.

Reduce dall’ultima edizione in onda tra il 2021 e il 2022, Albe ha raggiungo l’ultima puntata del programma, la finale. Ha trionfato Luigi Strangis ma Albe è comunque tra i concorrenti più apprezzati della scorsa edizione di Amici e adesso annuncia le date degli appuntamenti firmacopie con i fan che lo porteranno in tutta la penisola.

Il 18 giugno Albe sarà a Pianella di Cervia (Ravenna) e il 19 a Roma Fiumicino per un appuntamento al CC Parco Commerciale Da Vinci. Il 20 giugno sarà a Firenze alle 16.00 e a Lucca alle 18.30. Si prosegue con le date di Frosinone il 21 giugno e di Pontecagnano (Salerno) il 22 giugno. Successivamente, Albe è atteso a Quarto (Napoli) il 23 giugno e a Busnago (MB) il 24 giugno.

A Piove di Sacco (Padova) arriverà il 25 giugno. Il 1° luglio è atteso a Chieti, ultimo appuntamento del suo instore tour presso CC Centro D’Abruzzo.

Per accedere agli appuntamenti firmacopie è necessario essere in possesso di una copia fisica dell’EP d’esordio di Albe, disponibile dal 17 giugno in tutti i negozi e in digitale. Il disco inoltre è necessario che venga acquistato presso il punto vendita che accoglie l’appuntamento al quale si andrà a partecipare: solo così si riceverà un pass valido per la sessione di autografi con il cantante di Amici nella data programmata.